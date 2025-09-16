国内で初めて繁殖に成功したマルミミゾウの赤ちゃんが16日、ひと足早く報道公開されました。

17日からは時間を制限した上で一般公開が始まる予定です。



■宮脇靖知キャスター

「今、姿が見えました。お母さんと一緒に歩くかわいらしいゾウの赤ちゃん。 少し甘えるような仕草もしています」



広島市の安佐動物公園で報道陣に公開されたのはマルミミゾウの「メイ」と先月5日に誕生したオスの赤ちゃんです。

メイの授乳で毎日500グラムずつ体重が増え現在113キロ。肩までの高さは88センチと日々、順調に成長しています。

お母さんに見守られながら泥浴びをしたり、見よう見まねで鼻を使いエサとなる葉っぱを持ち上げる姿もありました。

17日から始まる一般公開は、午後1時30分からの1時間で、時間を制限してして行われます。





■安佐動物公園 ゾウ飼育担当 栗原 龍太 さん「最初はヨタヨタ歩く感じだったけど今はしっかり足を踏ん張って歩いているし、この状態は今しか見られないので、かわいい子どもをしっかり見てもらってメイと子どものふれあいを見ながらゾウに関心を持ってもらえたら」名前の募集も、9月17日から10月10日まで行われます。新たなアイドルの誕生により、動物園がさらに賑やかになりそうです。【2025年9月16日放送】