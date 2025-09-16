北朝鮮による拉致被害者、市川修一さんの兄・健一さん夫婦が姶良市で講演しました。市川さんは「拉致問題という人権問題を風化させないでほしい」と訴えました。



姶良市で講演を行ったのは北朝鮮に拉致された市川修一さんの兄・健一さんと妻の龍子さんです。



（市川修一さんの兄・健一さん）

「日本政府が毅然とした態度で北朝鮮に対応していくためにはどうしても国民の後押しが欠かせない。被害者全員が祖国の土を踏むまで拉致問題に関心を持ち続けてください」





修一さんと増元るみ子さんが日置市の吹上浜で拉致されてから47年。「愛する家族と引き裂かれた耐え難い苦しみが何十年も続いている」と話しました。（参加者）「大変だっただろうなと思った。今頑張らないとどんどん日数が経っていく。頑張ってほしい」（参加者）「拉致被害者の家族のことを思えば国がすることはないのかと思う」（市川修一さんの兄・健一さん）「政府、代表である国会議員が党派を超えて取り組んでもらいたい。団結すれば拉致問題は前進すると思う。私権侵害、人権侵害されているんだからもっと責任をもって行動してもらいたいと強く政府に求めていきたい」被害者家族が高齢となる中、こう着状態が続く拉致問題。一人ひとりの問題意識の高まりが求められます。