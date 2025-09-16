¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¤Ø¡¢22ºÐ¤¬²¼¤·¤¿Âç¤¤Ê·èÃÇ¡¡¡È@³°¤·¡É¤ÎÔ¢Ê¬ºÌÆá¤Ï¥Í¥¯¥Ò¥í½é»²Àï¡Ö°ã¤¦´Ä¶¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡ãNorton Next Generation Tournament¡¡»öÁ°¾ðÊó¡þ16Æü¡þÉÙ»Îºù¥«¥ó¥È¥ê¡¼?³ÚÉô¡Ê»³Íü¸©¡Ë¡þ6193¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äº£Ç¯6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÆüËÜ½÷»Ò¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¡×¤òºÇ¸å¤Ë¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¤òÉ½¤¹¡È¡÷¡É¤ò³°¤¹¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£22ºÐ¤ÎÔ¢Ê¬ºÌÆá¡Ê¤³¤¯¤Ö¡¦¤¢¤ä¤Ê¡Ë¤Ï¡¢¡È¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡É¤È¤·¤Æ¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Í¥¯¥¹¥È¥Ò¥í¥¤¥ó¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¥Í¥¯¥Ò¥í¡Ë¤Ë»²Àï¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Í¥¯¥Ò¥íOG¤Î¡È¥¢¥ª¥«¥Ê¡É¤ËÈ±¤ò¤Û¤É¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿
¤½¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤¬¡¢17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëº£Âç²ñ¡£¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÃçÎÉ¤·¡×¤È¤¤¤¦¡¢Æ±¤¤Ç¯¤ÇÆ±¤¸Âçºå½Ð¿È¤Îµ×À¤²ÆÇµ¹á¤«¤é´«¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¡£¡Ö»î¹ç¿ô¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Êº£µ¨17»î¹ç¡ËÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤¤¥³¡¼¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¡£¥ì¥Ù¥ë¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£º£½µ¤Ï2½µÁ°¤ËÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Î¡Ö¥í¥Ô¥¢ ¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÆñ´Ø¡¦ÉÙ»ÎºùCC¤¬ÉñÂæ¡£µ÷Î¥¤³¤½°ã¤¨¤É¡¢¥é¥Õ¤Ï¤Û¤Ü¤½¤Î»þ¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£ÏÓ¤ò»î¤¹¤Ë¤ÏÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Î¾ì½ê¤È¤¤¤¨¤ë¡£Âçºå¤Î¹¥Ê¸³Ø±à½÷»Ò¹â½Ð¿È¡£2003Ç¯4·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢½÷»Ò¥´¥ë¥Õ³¦¤Ç¤ÏÃÝÅÄÎï±û¡¢Ý¯°æ¿´Æá¤é¤ÈÆ±¤¸¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÀ¤Âå¡É¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤È¤·¤Æ¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÆüËÜ½÷»Ò¥¢¥Þ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È¡¢¡ÊÂè1¼¡¡¢Âè2¼¡¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¡Ë¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤¬ºÇ½ª¤«¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡ÊJLPGA¡Ë¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤â½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¸½ºß¤ÎÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJLPGA¡Ë¤Îµ¬Äê¤Ç¤Ï¡¢Àµ²ñ°÷°Ê³°¤ÎQT»²²Ã¤ä¡¢¿äÁ¦¤Ç¤â»î¹ç½Ð¾ì¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»ñ³Ê¤òÊü´þ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤ÎÆ»¤¬°ìÅÙ¡¢ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤â´Þ¤á¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁªÂò¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç°ìÇ°È¯µ¯¡£¡ÖÂç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯¤Ï4Ç¯À¸¤ÎÇ¯¡£¤â¤¦¡Ê¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»ñ³Ê¤òÊü´þ¤·¤Æ¤â¡Ë¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½½Ê¬¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î»î¹ç¤Ï³Ú¤·¤á¤¿¤·¡¢°ã¤¦´Ä¶¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ïº£Ç¯¤ò´Þ¤á4²ó¼õ¸³¡£2021¡¢22Ç¯¤ÏºÇ½ª¤Þ¤Ç¿Ê¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤ÇÎÞ¤ò¤Î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡È¤¢¤È°ìÊâ¡É¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Î·èÃÇ¤À¡£¡Ö³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï»î¹ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤±¤É¡¢Â´¶È¤¹¤ë¤È¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£º£¤Ï¥¢¥Þ»ñ³Ê¤òÊü´þ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»î¹ç¤Ë¤â½Ð¤é¤ì¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£º£Ç¯¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î¥Þ¥ó¥Ç¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ê¼çºÅ¼Ô¿äÁ¦Áª¹Í²ñ¡Ë¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ¥¢¥Þ¤¬½ª¤ï¤ë¤È»î¹ç¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Æ¥¹¥È¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç»ö¡×¤È¤¤¤¦½©¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È»î¹ç´ª¤òÍÜ¤¦¤Î¤âÁÀ¤¤¤À¡£¡Ö¤ª¶â¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È°ìÂÇ¡É¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£¼«¤é¤ÎÏÓ¤Ç²Ô¤°¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸³è¤ò¡¢¤³¤³¤«¤éÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¥Í¥¯¥Ò¥í¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£Ê¿¶ÑÈôµ÷Î¥¤Ï230¥ä¡¼¥É¤Ç¡¢ÆÀ°Õ¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï¥Ñ¥¿¡¼¤òµó¤²¡¢¡Ö¤·¤Ö¤È¤¤¥´¥ë¥Õ¡×¤¬¿®¾ò¤À¡£¡Ö¥Ô¥ó¤¬¿¶¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Ê¤¬¤é¹¶¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£100¥ä¡¼¥É°ÊÆâ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÎý½¬¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¼5¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Î3ÂÇÌÜ¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤«¤é2ÂÇ¤Ç¤¢¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£º£Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢1ÂÇµÚ¤Ð¤ºÂè2¼¡Í½Áª¤ÇÇÔÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¡ÖÂç¹¥¤¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¾Ð¤¦22ºÐ¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï»Ï¤Þ¤ë¥Ä¥¢¡¼À¸³è¤ÇÍèÇ¯¤Ø¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡ÊÊ¸¡¦´ÖµÜµ±·û¡Ë
