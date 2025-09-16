¸µ¹Åç¤ÎÁ°ÅÄÃÒÆÁ»á¤¬¥´¥ë¥Õ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë³«Àß¡¡¿¿·õ¤µ¤¬¥ä¥Ð¤¤¡Öµ»½Ñ¤¬¤Ê¤¤¤È¶ÛÄ¥´¶¤âÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡×
¡¡¸µ¹Åç¤ÎÁ°ÅÄÃÒÆÁ»á¡Ê54¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÁ°ÅÄÃÒÆÁ¡¢¥´¥ë¥Õ¤âËÜµ¤¤Ç¤¹¡£¡×¤ò³«Àß¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ï¡ÖÅ·ºÍ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é±¦Â¤Î¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤Ê¤ÉÅÙ½Å¤Ê¤ë¥±¥¬¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ÄÌ»»2119°ÂÂÇ¤òÃ£À®¡£
¡¡ÌÛ¡¹¤È¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¹þ¤à»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤Ç¤«¤é¤ÏÌÀ¤ë¤¤°ìÌÌ¤Ç¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿Âè1²ó¤ÎYouTube¤Ç¤Ï¡Ö¾¡Éé»ö¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡Ä¡£¤Þ¤º¤¢¤ëÄøÅÙµ»½Ñ¤¬¤Ê¤¤¤È¶ÛÄ¥´¶¤âÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡×¤Èº£ÅÙ¤Ï¶¥µ»¥´¥ë¥Õ¤Ë¿¿·õ¤½¤Î¤â¤Î¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤òÆüËÜ¥ß¥Ã¥É¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¸¢¥Ù¥¹¥È5¤ËÀßÄê¤·¡¢¤¢¤ÎÁ°ÅÄ»á¤¬¥´¥ë¥Õ¤ËËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¤òÆ°²è¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£