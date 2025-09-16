そごう・西武は、大規模改装している西武池袋本店（東京都豊島区）の地下食品売り場を１７日から順次オープンする。

地下１階のスイーツ・ギフト売り場に続き、今月２５日には地下２階の総菜売り場などで営業を始める。「デパ地下」の全面オープンは来年１月以降になる予定だ。

１６日、スイーツ・ギフト売り場を報道陣に公開した。

店内調理の「できたて」スイーツを拡充したのが特徴で、店内で焼き上げるフィナンシェやみたらし団子などを提供する１３店が出店。関東初の「シェ・シバタ」など旬のフルーツや素材にこだわった生ケーキを扱う２５店や、「シーシーズクッキー」や「パリバターショコラ」など百貨店初出店の９店を含め全１０４店をそろえた。

来年１月以降には、生鮮食品・酒売り場がオープンして食品フロアの改装は終わる予定だ。地下１〜２階の計３０００平方メートルに約１８０店舗が入り、全面開業後の１年間で、売上高を改装前より１０％増やす計画だ。

寺岡泰博店長は１６日の内覧会で、「『デパ地下』の人気は店全体の今後を左右する。段階的にオープンしていく新しい売り場を楽しんでほしい」と話した。

西武池袋本店は２０２４年９月に本格的な改装を始めたが工事が遅れている。今年７月に３階の化粧品フロアが先行開業し、服飾品や時計売り場なども含め、２６年１月以降に全フロアが開業する見通しだ。