【MLB】ドジャース 5-6 フィリーズ（9月15日・日本時間16日／ロサンゼルス）

【映像】打席に立っただけで…スタジアムが“異様な盛り上がり”

ドジャースの大谷翔平投手がフィリーズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。土壇場で追いついた9回裏、サヨナラの期待を背負って第5打席に登場すると、ドジャースタジアムは異様な熱気に包まれた。

4-5とドジャースが1点ビハインドで迎えた9回、1死からパヘスがレフトスタンドへ同点ソロを放ち、スタジアムは大歓声に包まれた。続くコンフォートが凡退し、2死走者なしで大谷が5打席目を迎えた。その瞬間に場内の空気は一変、ファンは総立ちとなって大谷に期待を寄せた。

ABEMAで実況を務めたDJケチャップ氏は「スタンディングオベーションに迎えられて大谷翔平、5回目のアットバットです」と高揚感を込めて紹介。元メジャーリーガーで解説を務めたマック鈴木氏も「これは皆見たかったでしょうね。この勝負、ホームランで決めたら…」と大谷に託された期待の大きさを代弁した。

中継の視聴者からも「歓声やべー」「大谷決めろ」「さあ舞台は整いました」といった声が相次ぎ、大谷のサヨナラ弾への期待の高さをうかがわせた。

マウンドにはフィリーズの剛腕クローザー、デュラン。初球から101マイル超の速球を投じるパワーピッチに、大谷も目を光らせたが、この打席では冷静にボールを見極め、四球で出塁。この日は3打数1安打2四球と2年連続となる50号こそおあずけとなったものの、球場を揺らすほどの声援が、大谷がどれだけ特別な存在かを改めて示していた。

