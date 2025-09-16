俳優の瀬戸朝香（48）が、お祭りを満喫する様子を公開し、反響を呼んでいる。

2007年に元V6の井ノ原快彦と結婚し、15歳の長男、11歳の長女と2人の子どもがいる瀬戸。これまでInstagramで、「後ろ姿がパパそっくり」と話題になった長男との2ショットや、「息子さんの後ろ姿は、旦那様の10代の頃にそっくりです」とコメントが寄せられた親子ショット、さらにはロケで訪れた沖縄県の大型テーマパーク「ジャングリア沖縄」を楽しむ様子など、プライベートや仕事について発信してきた。

9月14日の更新では、生まれ故郷である愛知県瀬戸市で行われた「せとものまつり」に仕事を兼ねて訪れたことを報告。「20年以上？振りにせとものまつりに行ってきました。陶器販売、出店、ステージとたくさんの人々でにぎわっていました。昨年は36万人もの方が訪れたんだとか すっごいよね」と、久しぶりに訪れた故郷でのお祭りのにぎわいに驚いたことをつづっていた。

翌日には「せとものまつりの出店でフルーツあめゲット〜。夜は打ち上げ花火が上がるんだけど…東京戻りのため見れなかった。来年は見れるといいな」と、ワイドパンツにゆったりとしたトップスを合わせたコーディネートでフルーツあめを持つ姿を披露している。

ファンからは「可愛いが過ぎる！」「飾らないファッションいいですね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）