「イースタン、西武３−６巨人」（１６日、カーミニークフィールド）

巨人が延長十回タイブレークの末に西武を下し、２年ぶり２９度目のイースタン・リーグ優勝を決めた。就任２年目の桑田真澄２軍監督（５７）は、選手たちの手で３度、宙に舞った。

２点リードの八回には西武に同点に追いつかれて延長戦に突入。それでも無死一、二塁から始まる延長十回のタイブレークでは１点を勝ち越し、なお２死一、二塁から佐々木の中越え２点三塁打で突き放した。

「胴上げとかは苦手なので。川相さん（２軍野手総合コーチ）とかに代わってもらえないかと思ったけどダメだと言うことで」と桑田監督。選手からは現役時代の背番号に合わせて胴上げを１８回という声も出たが「いつも量より質と言っているので、３回でってことで」と、胴上げが３回になった経緯を語った。

その上で「野球は『３』という数字を大事にして戦うというのが、僕の野球哲学。ストライク３つとか、前半・中盤・後半の３つに分かれるとか。内容の濃い３回の胴上げをしてもらった。うれしかったです」と胴上げの喜びを語った。

今季は２位・西武に１１・５差をつけての独走Ｖ。「供給・調整・育成」という３つのミッションを掲げた。「勝利を追いながら育成もしっかりと両輪を回すことをやってきた。この優勝は選手たちの挑戦と、コーチ・スタッフの献身な努力の結果」と感謝した。

そして、今年３月からは２軍の新本拠地「ジャイアンツタウンスタジアム」が開場。「昨年をはるかに上回るファンの方が来てくれた。環境を整えていただいた球団、ファンのみなさんに感謝したい」と、球団や選手、ファンが一体になっての優勝を強調した。

１０月４日にはウエスタン王者とファーム日本選手権（サンマリン宮崎）を戦い、９度目のファーム日本一を目指す。