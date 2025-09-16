Snow ManÌÜ¹õÏ¡¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¡ßFENDI¿È¤Ë¤Ä¤±¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ç¡×
Snow ManÌÜ¹õÏ¡¡Ê28¡Ë¤¬16Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©Èþ½Ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢Å¸Í÷²ñ¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê¡¡¥«¥ì¥¤¥É¥¹¡¡¿§ºÌ¡¦Ê¸²½¡¦µ»¹ª¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ç¥¤¥Õ¥©¥È¥³¡¼¥ë¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢È¯¾Í¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê¡×¤Î¥Ö¥í¡¼¥Á¤ä»ØÎØ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±ÅÐ¾ì¡£¡Öº£Æü¤Î°áÁõ¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡£¥Ç¥Ë¥¹¤È¤¤¤¦¿Í¤¬ËÍ¤ÎÍ§¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ö¥ë¥¬¥ê¤ÎÊý¤Ç¡£¤½¤ÎÊý¤¬Äó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤¿¤Á¡×¤È½À¤é¤«¤¯¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ç¥Ë¥¹¤È¤¤¤¦¿Í¤È½Ð²ñ¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿FENDI¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ»¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¿§ºÌË¤«¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤â¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿§¤ò¤É¤ó¤É¤óÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£¤è¤ê¿¼¤¤¿§¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤Þ¤À¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤À¤³¦¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤È¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£