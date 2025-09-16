IVE¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢Èþ¥Ç¥³¥ë¥Æ½ãÇò¥É¥ì¥¹»ÑÈäÏª¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»þ¤«¤é¥É¥¥É¥¡×
IVE¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡Ê21¡Ë¤¬16Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©Èþ½Ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢Å¸Í÷²ñ¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê¡¡¥«¥ì¥¤¥É¥¹¡¡¿§ºÌ¡¦Ê¸²½¡¦µ»¹ª¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ç¥¤¥Õ¥©¥È¥³¡¼¥ë¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
ÂçÃÀ¤Ë¥Ç¥³¥ë¥Æ¤òÏª½Ð¤·¤¿½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¡¢½÷¿À¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£¶»¸µ¤Ê¤É¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢È¯¾Í¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê¡×¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤òµ±¤«¤»¤¿¡£¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Îµ±¤¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»þ¤«¤é¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£¸å¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºÌ¤ê¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡Öº£Æü¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¸Ä¿Í¤Î¹¥¤¤Ê¥«¥é¡¼¤Ï¥ì¥Ã¥É¡£¶¯ÎÏ¤Ê¥ì¥Ã¥É¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£