¡Ú½©¾ì½ê¡ÛË¾ºÎ¶¤¬Î©¤Á¹ç¤¤¤ÎàÊÑ²½á¤Ç£³Ï¢¾¡¡Ö½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤¿¡×
¡¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê£³ÆüÌÜ¡Ê£±£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢²£¹ËË¾ºÎ¶¡Ê£²£¶¡áÎ©Ï²¡Ë¤¬ËëÆâÇìºùË²¡Ê£²£²¡á°ËÀª¥öÉÍ¡Ë¤òÂà¤±¤Æ½éÆü¤«¤é£³Ï¢¾¡¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤Ç±¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¾å¼ê¤ò¼è¤ë¤È¡¢´ó¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¶¯°ú¤Ë¿¶¤ê²ó¤·¤ÆÅÚÉ¶¤ËÅ¾¤¬¤·¤¿¡£
¡¡¼èÁÈ¸å¤Ï¡Ö½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êá¤Þ¤¨¤ÆÁêËÐ¤ò¼è¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£²£¹Ë¾º¿Ê¸å¡¢½éÆü¤«¤é£³Ï¢¾¡¤Ï½é¤á¤Æ¡£¡Ö¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê½¸Ãæ¤·¤Æ¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È£´ÆüÌÜ°Ê¹ß¤ØÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡£Î£È£Ë¤ÎÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¶Ì¥Î°æ¿ÆÊý¡Ê¸µÂç´ØÆÊÅì¡Ë¤Ï¡Ö¹¶¤á¤è¤ê¤â¡¢¤Þ¤ï¤·¤òÁªÂò¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤³¤¦¤¤¤¦Î©¤Á¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢²£¹Ë¤Ï¡£¤Þ¤ï¤·¤ò¼è¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÏ¤¬½Ð¤ë¤Ö¤ó¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤ì¤É¤â¡£±¦¤«¤é¤ÎÅê¤²¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢±¦¤ËÊÑ¤ï¤êµ¤Ì£¤Ë¤Þ¤ï¤·¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£