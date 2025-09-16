¡ÚÃÏ²Á¡Û½»ÂðÃÏ¤Î¾å¾ºÎ¨¥È¥Ã¥×¤Ï¡ÖÈ¢ºê¡×¾¦¶ÈÃÏ¤Ï¡Ö¹Ë¾ìÄ®¡×¸©Ê¿¶Ñ¤Ï10Ç¯Ï¢Â³¤Ç¾å¾º¡¡¾å¤²Éý¤Ï½Ì¾®¡¡Ê¡²¬
ÅÚÃÏ¼è°ú¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÃÏ²Á¡×¤¬16Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©¤Ï10Ç¯Ï¢Â³¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¾å¾ºÉý¤Ï½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬¸©¤¬È¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤È¤·7·î1Æü»þÅÀ¤Î´ð½àÃÏ²Á¤Ç¡¢¸©Æâ60»ÔÄ®Â¼¤Î922ÃÏÅÀ¤ÇÄ´ºº¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½»ÂðÃÏ¡¦¾¦¶ÈÃÏ¡¦¹©¶ÈÃÏ¤Ê¤É¡¢Ê¡²¬¸©Á´ÂÎ¤Î¾å¾ºÎ¨¤ÏÊ¿¶Ñ3.7¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç¡¢10Ç¯Ï¢Â³¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½»ÂðÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¶å½£Âç³ØÀ×ÃÏ¤ÎºÆ³«È¯¤Ø¤Î´üÂÔ¤«¤éÊ¡²¬»ÔÅì¶èÈ¢ºê3ÃúÌÜ¤ÎÄ´ººÃÏÅÀ¤Ç¡¢¾å¾ºÎ¨¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°Ç¯ÅÙ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ13.3¥Ñー¥»¥ó¥È¾å¾º¤·¡¢1Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤¢¤¿¤ê¤Î²Á³Ê¤Ï34Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¾¦¶ÈÃÏ¤ÇºÇ¤â¾å¾ºÎ¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¹Ë¾ìÄ®¤ÎÄ´ººÃÏÅÀ¤Ç¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹¼ûÍ×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Û¥Æ¥ë¼ûÍ×¤â¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ18.6¥Ñー¥»¥ó¥È¾å¾º¤·¡¢1Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤¢¤¿¤ê210Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¤òÃ´Åö¤·¤¿ÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤ÎÅÚÃÏ²Á³Ê¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿2020Ç¯ÅÙ°ÊÍè¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾å¾ºÉý¤¬½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£ÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î¡¦Ç¼ÉÙµ×Íº¤µ¤ó
¡Ö³ä°Â´¶¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤Û¤«¤Î»ÔÄ®Â¼¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó¹â¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¡£¡×
¹©¶ÈÃÏ¤Ç¤â¾å¾ºÉý¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ìÉô¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¹â¤¤²Á³Ê¾å¾º¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£