¡ÖPOP YOURS OSAKA¡×ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËJin Dogg¡¢YouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤âÈ¯É½
10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç½é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖPOP YOURS OSAKA¡×¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÃÏ¸µ¡¦Âçºå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎJin Dogg¡£¤³¤ì¤Ç½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÁ´15ÁÈ¤¬½ÐÂ·¤Ã¤¿¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´û¤Ë´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²óYouTube¤Ç¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤âÆ±»þ¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖPOP YOURS¡×¤Ï2022Ç¯¤è¤êÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Ç¯¡¹ÃíÌÜÅÙ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡£º£Ç¯¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂ¨´°Çä¡£´ØÅì·÷³°¤«¤é¤ÎÍè¾ì¼Ô¤âÁý²Ã¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÂÔË¾¤Î´ØÀ¾½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
https://youtube.com/live/ILV4C1Qyi2g
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
POP YOURS OSAKA 2025
2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
»þ´Ö¡§³«¾ì12:00 / ³«±é13:00
https://popyours.jp/osaka2025
½Ð±é¼Ô¡§
Awich
Tohji
LEX
bZm
Elle Teresa
guca owl
Jin Dogg¡ÊNew¡Ë
Kaneee
MFS
MIKADO
Red Eye
STUTS
Vingo
NEW COMER SHOT LIVE
FANI
Pxrge Trxxxper
(AtoZ)
¥Á¥±¥Ã¥È¡§SOLD OUT
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¡§GREENS CORPORATION: 06-6882-1224¡ÊÊ¿Æü12:00¡Á18:00¡Ë
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯
À©ºî¡§SMASH / GREENS / WWW
Supported by Smirnoff
Art Direction: Kei Sakawaki
Key Visual Design: Kei Sakawaki, Hiroaki Hidaka
CG Artist: Kazusa
ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÃÏ¸µ¡¦Âçºå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎJin Dogg¡£¤³¤ì¤Ç½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÁ´15ÁÈ¤¬½ÐÂ·¤Ã¤¿¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´û¤Ë´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²óYouTube¤Ç¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤âÆ±»þ¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖPOP YOURS¡×¤Ï2022Ç¯¤è¤êÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Ç¯¡¹ÃíÌÜÅÙ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡£º£Ç¯¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂ¨´°Çä¡£´ØÅì·÷³°¤«¤é¤ÎÍè¾ì¼Ô¤âÁý²Ã¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÂÔË¾¤Î´ØÀ¾½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
POP YOURS OSAKA 2025
2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
»þ´Ö¡§³«¾ì12:00 / ³«±é13:00
https://popyours.jp/osaka2025
½Ð±é¼Ô¡§
Awich
Tohji
LEX
bZm
Elle Teresa
guca owl
Jin Dogg¡ÊNew¡Ë
Kaneee
MFS
MIKADO
Red Eye
STUTS
Vingo
NEW COMER SHOT LIVE
FANI
Pxrge Trxxxper
(AtoZ)
¥Á¥±¥Ã¥È¡§SOLD OUT
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¡§GREENS CORPORATION: 06-6882-1224¡ÊÊ¿Æü12:00¡Á18:00¡Ë
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯
À©ºî¡§SMASH / GREENS / WWW
Supported by Smirnoff
Art Direction: Kei Sakawaki
Key Visual Design: Kei Sakawaki, Hiroaki Hidaka
CG Artist: Kazusa