±ÊÌî²ê°ê¡Ê25¡Ë¤ò¸ò¤¨¤¿¡È»°³Ñ´Ø·¸¡É¤¬¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤¿ºä¸ý·òÂÀÏº¡Ê34¡Ë¡£¤½¤ÎÍ¾ÇÈ¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡Öµ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºä¸ý¤µ¤ó¤ÏÇ¯¾å¤Î°ìÈÌ½÷À¤ÈÆ±À³À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç±ÊÌî¤µ¤ó¤È¤â¡È¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¡É¤Ë¡£ºä¸ý¤µ¤ó¤Î¡ÈÆó¸Ô¡É¤Ë¤è¤ê¡¢Ê£»¨¤Ê»°³Ñ´Ø·¸¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
ºä¸ý¤Ï9·î7Æü¡¢Instagram¤Ç¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢9Æü¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï3300·ï°Ê¾å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹¥ÀÄÇ¯¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿ºä¸ý¤À¤±¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ë¤ÏÈðëîÃæ½ý¤Ë¶á¤¤¸·¤·¤¤À¼¤â¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºä¸ý¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï³«Êü¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢ºä¸ý¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤¿¤Î¤¬¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤À¡£ºòÇ¯8·î4Æü¡¢X¤Ç¤ä¤¹»Ò¡Ê27¡Ë¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ô¤ª¤Þ¤¨¤Ï°Î¤¯¤Ê¤¤¡Õ¡ÔÍ½ÁªÇÔÂà¤Ç¡¼¤¹¡Õ¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤ó¤ÇÂç±ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡ÊÅê¹Æ¤Ïºï½üºÑ¤ß¡Ë¡£½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖGoogle Pixel¡×¤ÎCMÆ°²è¤ÏÈó¸ø³«¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥é¥¸¥ª¤ÏÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤â¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤óTV¡×¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤òÊÄº¿¤·¤¿¤Î¤ÏÆ±·î8Æü¤Î¤³¤È¡£¤ä¤¹»Ò¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤«¤é¤ï¤º¤«4Æü¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤òÃæ¿´¤ËÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÈÃÙ¹ïÊÊ¡É¤ä¼ºÎé¤Ê¸ÀÆ°¤Ê¤É¤«¤é¥¢¥ó¥Á¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Ø¤ÎË½¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èà½÷¤ÎYouTube¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ÏÈãÈ½¤äÈðëîÃæ½ý¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡ÈÂç¹Ó¤ì¡É¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤òÊÄº¿¤·¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç³«Êü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦ºä¸ý¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï¡¢ÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡ÔÊÑ¤ï¤é¤º¤º¡¼¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Õ¡ÔÃ¯¤Ç¤â´Ö°ã¤¤¤òÈÈ¤·¤Þ¤¹¡Õ¤Ê¤É±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÆó¸Ô¡É¤ä¡È»°³Ñ´Ø·¸¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÎ¥¤ì¤Ê¤¤¡È¥³¥¢¡É¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¿ô¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥¢¥ó¥Á¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
Æ±¤¸¡ÈÂç¹Ó¤ì¡É¤Ç¤âÃæ¿È¤Ï¤«¤Ê¤ê°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£