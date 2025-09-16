¡ÚÃæ³ØÀ¸2¿Í»¦½ý¡Û2ÅÙÌÜ¤Î´ÕÄêÎ±ÃÖ¤¬½ªÎ»¤··Ù»¡½ð¤Ë°ÜÁ÷¡¡´ÕÄê·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨µ¯ÁÊ¤¹¤ë¤«È½ÃÇ¤Ø¡¡ËÌ¶å½£»Ô
µîÇ¯12·î¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤ÇÃæ³ØÀ¸2¿Í¤¬»¦½ý¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡¢Ê¿¸¶À¯ÆÁÍÆµ¿¼Ô¡Ê44¡Ë¤Î2ÅÙÌÜ¤Î´ÕÄêÎ±ÃÖ¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï16ÆüÍ¼Êý¡¢¾®ÁÒÆî·Ù»¡½ð¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯12·î¡¢ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒÆî¶è¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õー¥ÉÅ¹¤Ç¡¢Åö»þÃæ³Ø3Ç¯¤ÎÃË½÷2¿Í¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¡¢»à½ý¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¸¡»¡¤Ï¡¢Ê¿¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Î·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤È¤·1·î¤«¤é3¤«·î´Ö¡¢´ÕÄêÎ±ÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÊÌ¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëºÆ´ÕÄê¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤Æ¡¢2ÅÙÌÜ¤Î´ÕÄêÎ±ÃÖ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÍè¤Î´ü¸Â¤Ï7·î15Æü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸¡»¡¤Ï¡Ö¤µ¤é¤Ë»þ´Ö¤¬É¬Í×¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤«¤é2ÅÙ¤Î±äÄ¹¤òºÛÈ½½ê¤ËÀÁµá¤·¡¢9·î16Æü¤Þ¤Ç¤Î±äÄ¹¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡¤Ïº£¸å¡¢´ÕÄê·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ê¿¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤òµ¯ÁÊ¤¹¤ë¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£