１４日に離婚を電撃発表した声優の花澤香菜が１６日のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）に生出演した。

ブラックマヨネーズの小杉竜一から「身も心もすっきり」とオープニングでいじられ、花澤は笑顔。「ぽかぽかで婚活スペシャルとかやってたじゃないですか。すっごい人ごとじゃない感じで、気持ち入ってました」と明かし、「浦野君がいじってきてます」とＯＷＶの浦野秀太について指摘。浦野の胸にヒビが入ったハートが描かれており、ＭＣのハライチらは「離婚トレーナーじゃないですか！」「ふざけんなよ！」とつっこんだ。

さらに花澤は、人気マジシャン・ＫｉＬａのマジックにノーリアクションを貫けるかという企画に挑戦。花澤の手相を見たＫｉＬａから「手相を見ると、いろいろ分かります。なるほどね。過去のことがわかるんですね。やっぱり大変なことが…。今年色々あるっていうのが見えます」と言われると、花澤は思わず「うるせーな！このヤロウ！」と絶叫。スタジオは「キレないで」「いじりすぎ、ＫｉＬａさん」も騒然となった。

花澤は声優の小野賢章と２０年７月に結婚を発表。１４日にＳＮＳで「生活リズムの違いから夫婦として過ごす時間の確保が難しくなり、すれ違いが続く中で、お互いを尊重し、それぞれの道を歩む決断をいたしました」と離婚を報告した。