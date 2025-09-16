¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤Î°¤Éô±Ñ¿Î²ñÄ¹¤¬Â³Åê¤òÊó¹ð¡¡»²±¡Áª¤Ç¤ÎÇÔËÌ¼õ¤±7·î¤Ë¼É½Äó½Ð¡¡ÂçÊ¬
»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ç¤ÎÇÔËÌ¤ò¼õ¤±¡¢¼É½¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤Î°¤Éô±Ñ¿Î²ñÄ¹¤¬¡¢ÂçÊ¬¸©Ï¢²ñÄ¹¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤Î°¤Éô±Ñ¿Î²ñÄ¹¤Ï»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤ÇÅÞ¤Î¸øÇ§¸õÊä¤ÎÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇÔËÌ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤È¤ë¤È¤·¤Æ7·î¤Ë¼É½¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Ï¢¤Ç¤Ï°¤Éô²ñÄ¹¤Î¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³ÆµÄ°÷¤¬°ÖÎ±¤·°¤Éô²ñÄ¹¤ÏÂ³Åê¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ16Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¾ïÇ¤ÁíÌ³²ñ¤ÇÂ³Åê¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¡¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢ °¤Éô±Ñ¿Î²ñÄ¹
¡Ö°ú¤Â³¤¤Þ¤º¤ÏÇ¤´ü¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀÕÇ¤¤ò¼è¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È³§¤µ¤ó¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£¼õ¤±¤¿°Ê¾å¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÂ¹ø¤Î¶¯¤¤¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
°¤Éô²ñÄ¹¤Ï¸½ºß5´üÌÜ¤Ç¡¢Ç¤´ü¤Ï2026Ç¯11·î¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿´´»öÄ¹¤Ê¤É¸©Ï¢¤Î4Ìò¤â¼É½¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ÂÎÀ©¤Ç·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬Î»¾µ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
