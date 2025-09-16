元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が１６日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして出演。初めてファンクラブに入った超人気者を明かす一幕があった。

この日の視聴者生投票のテーマ「あなたはファンクラブに入ったことがありますか？」について聞かれた北斗は「私は中学２年生の時に初めて入ったファンクラブがマッチのファンクラブでしたね」と近藤真彦の名前をあげた。

その上で「マッチというより、たのきんトリオのファンクラブだった、当時は。（ＴＢＳ系ドラマの３年Ｂ組）金八先生が終わって、（近藤、田原俊彦、野村義男の）３人がたのきんトリオってなった時にかっこいいなと思って、マッチのファンクラブに入りましたね」と熱く続けると「大人になってからは韓国俳優のイ・ミンホさんのファンクラブに入って。ずっと入ってたんだけど、カードで年会費を引き落としにしたの。そしたらカードをハッキングされたのよ。引き落としができなくなるじゃない？ カード番号も変わっちゃうから。それでいつの間にかファンクラブ（会員）じゃなくなっちゃったみたいな…」と明かしていた。