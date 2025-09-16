2025Ç¯¤ËÁÏ·ú1300Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿±§º´¿ÀµÜ¤Ë¸©Æâ¤Î´ë¶È¤Ê¤É¤¬¶¨»¿¶â¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Á´¹ñ¤Ë4Ëü°Ê¾å¤¢¤ëÈ¬È¨¼Ò¤ÎÁíËÜµÜ¤Ç¤¢¤ë±§º´¿ÀµÜ¤Ï2025Ç¯¤ÇÁÏ·ú1300Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

¸©Æâ´ë¶È18¼Ò¤È±§º´¾¦¹©²ñµÄ½ê¤ÏÁÏ·ú1300Ç¯¤Îµ¡±¿¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È2025Ç¯4·î¡¢¡Ö±þ±ç¤¹¤ë²ñ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£

²ñ¤Ç¤Ï¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¶¨»¿¶â¤òÊç¤ê¡¢º£²ó20Ëü±ß¤òÂ£¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£

16Æü¤Ï»²½¸ÅÂ¤ÇÂ£Äè¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²ñ¤ÎÂåÉ½¡¦ÅÏÊÕ´´Íº¤µ¤ó¤¬±§º´¿ÀµÜ¤Î¾®Ìî¿òÇ·µÜ»Ê¤ËÌÜÏ¿¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Â£¤é¤ì¤¿¶¨»¿¶â¤Ïº£¸å1300Ç¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¹Ô»ö¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£