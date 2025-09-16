クレベル・コイケ「警察には連絡済みです」ファイトショーツ盗まれ怒り 情報提供を呼びかけ
前RIZINフェザー級王者のクレベル・コイケが、自身のサイン入りファイトショーツが盗難され転売されている被害をSNSに投稿し、現状の拡散と転売アカウントの情報提供を呼びかけている。
【画像】盗まれてメルカリに出品されたクレベルのファイトショーツ
クレベルは、自身のスポンサー「HALEO」のデービット・ホルトン氏の「クレベル・コイケ選手から頂いたサイン入りファイトショーツが盗まれ、このメルカリアカウントで販売されていました（現在は削除されています）」というXの投稿をリポスト。
ホルトン氏は「このショーツは世界に1着しかありません。クレベルと私にとって何ものにも代え難い大切なものです」「盗んでしまった人は9月18日までに返却してください。もし本当に私から盗むほどお金が必要なら、誠実に申し出てください」と訴えた。
また、「このアカウントの情報を知っている方、またはこのショーツを見た方は、DMをお願いします」と情報提供を呼びかけ、メルカリでこのショーツが17万9999円で販売されている画像も投稿した。
クレベルも自身のインスタグラムのストーリーズで「このショーツを売っているのは誰ですか？スポンサーのオフィスから盗まれて、売りに出されているんです！警察には既に連絡済みです」と怒りをあらわにしている。
