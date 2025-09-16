立ち技格闘技「KNOCK OUT」は16日、都内で「KNOCK OUT.58」の会見を行い、追加対戦カードを発表した。

KNOCK OUT―REDライト級で前KNOCK OUT―REDライト級王者・重森陽太（30＝クロスポイント吉祥寺）が今年から参戦している小林司（28＝Sports24）と対戦する。

前王者の重森は4カ月ぶりの復帰戦。「この試合では重森陽太がやっぱり強いというのを再認識させたいと思う」と意気込む。必然的に王者のゴンナパー（・ウインサクレック）を意識する。「ベルトを失ってからまたゴンナパーに勝つために与えられた試練を乗り越えて魔境になっているライト級を統一してリセットしたい。ゴンナパーを見据えているが日本人が集まって来ている中で最初にやるにはふさわしい相手です」と小林戦に燃える。ゴンナパー戦には「この試合を含めて最短で2戦じゃないですか。だから内容が大事になる」と気合を込める。

対戦相手の小林は「これぞKNOCK OUTという戦いを見てもらいたい」と謙虚。対戦相手の重森には「ムエタイのうまい選手。蹴っても距離が長くて、近くても距離感がうまいので苦手なタイプと思っている」とやや自信なさげだ。しかし「インファイトを練習している。そこまでの過程でつかんだものもある」と重森戦へ秘策を用意していることをにおわせた。「王者だったので目指す存在。参戦3戦目で組んでもらってありがたい。印象つけて勝っていきたい」と静かな闘志を燃やしていた。