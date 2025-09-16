¡ÈËâ²¦¡É¸ÅÂ¼¤¬µ×°æ¤È·ãÆÍ ¡Ö100¡óKO¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¥Ù¥ë¥È¼è¤êÌá¤¹¡×
¡¡Î©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¡ÖKNOCK¡¡OUT¡×¤Ï16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖKNOCK¡¡OUT.58¡×¤Î²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢ÄÉ²ÃÂÐÀï¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡KNOCK¡¡OUT¡½RED¥é¥¤¥Èµé¤Ç¸ÅÂ¼¶©Ê¿¡Ê26¡áFURUMURA¡½GYM¡Ë¤ÏÂè2ÂåKNOCK¡¡OUT¡½BLACK¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¡¦µ×°æÂçÌ´¡Ê20¡áTEAM¡¡TAIMU¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£²ñ¸«¤·¤¿¡ÈËâ²¦¡É¤Î¸ÅÂ¼¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï100¡óKO¤Ç¾¡¤Ã¤Æ12·î30Æü¤Ë¡Ê²¦¼Ô¤Î¡Ë¥´¥ó¥Ê¥Ñ¡¼¡Ê¡¦¥¦¥¤¥ó¥µ¥¯¥ì¥Ã¥¯¡Ë¤ËÄ©Àï¤·¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×¤È¥Ù¥ë¥ÈÃ¥¼è¤ØÇ³¤¨¤ë¡£
¡¡¡Öµ×°æ¤¬¤³¤Î³¬µé¤Î´é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÉ¬¤ºÅÝ¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥´¥ó¥Ê¥Ñ¡¼¤òÅÝ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤¬Æþ¤ë¡£¤³¤ì¤â2·î¤Ë¥´¥ó¥Ê¥Ñ¡¼¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¾¡¤Æ¤ÐÅö»þ¤Î²¦¼Ô¤Î½Å¿¹ÍÛÂÀ¡Ê30¡á¥¯¥í¥¹¥Ý¥¤¥ó¥ÈµÈ¾Í»û¡Ë¤ÎÄ©Àï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È½Äê¤ÇÇÔ¤ì¡¢6·î¤Ë¤½¤Î½Å¿¹¤¬¥´¥ó¥Ê¥Ñ¡¼¤ËKO¤ÇÇÔ¤ì²¦ºÂ¤¬°ÜÆ°¡£º£²ó¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡20ºÐ¤Îµ×°æ¤â¾ù¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¤Î¤Ç¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤Á¤é¤â²¦¼Ô¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¡£
¡¡»³¸ý¸µµ¤ÂåÉ½¤Ï¡ÖKO¤Ç¾¡¤Ä¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¬¡¢¥´¥ó¥Ê¥Ñ¡¼¤¬Æ¬¤Ò¤È¤ÄÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÂçÊ¬º¹¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤Îº¹¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èº£²ó¤Î»î¹çÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÇ¯Ëö¤Ë²¦¼Ô¤Î¥´¥ó¥Ê¥Ñ¡¼¡¦¥¦¥¤¥ó¥µ¥¯¥ì¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÄ©Àï¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤¹¡×¤È»³¸ýÂåÉ½¡£Ç¯Ëö¤Ø¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ë¥é¥¤¥ÈµéÀïÀþ¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£