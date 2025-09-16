¸ÅÀî¥¢¥ÊÂ´¶È¡Ö13Ç¯´Ö¡¡²ù¤¤¤Ê¤¯¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¡×¡¡Í½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ì¤ë¡©¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ª¡©Á´¹ñÂçÄ´ººSP¡×¿À¸Í¤Î½»Âð³¹¤Ë¡È¥Ý¥Ä¥ó¤ÈÉâ¤¤¤¿·úÊª¡É¤ÎÆæ¡©
£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥ÓÍ¼Êý¤Î¥Ë¥åー¥¹¾ðÊóÈÖÁÈ¡Önews ¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤ÇËè½µ²ÐÍË¸á¸å£¶»þÂæ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¥³ー¥Êー¡Ö¿¿ÁêÄÉµæ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¡¡¸ÅÀî¡ß²Ï¹ç¡ßÄÍÅÄ¤Î¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ª¡©¡Ù¡×¡£¤½¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇÂè£¶ÃÆ¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
´ØÀ¾¤ÎÄ®¤ËÌ²¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¡ÈÆæ¡É¤Ë¸ÅÀî¾»´õ¥¢¥Ê¤È²Ï¹ç°ê¿Í¤ÈÄÍÅÄÎ½°ì¡ÊA.B.C-Z¡Ë¡ÊÄÌ¾Î¡ÈNDY¡É¡Ë¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¸ÅÀî¥¢¥Ê¤Ï8·îËö¤Ë¡Önews ¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤òÂ´¶È¡£¿·¤¿¤ËÊ¡°æ¼£¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¥á¥ó¥Ðー¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«ÎÏ²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ò¤¿¤à¤¤Ê»Ñ¤¬ÁÇÅ¨¡ª¤È¤¤¤¦»ëÄ°¼Ô¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡Önews ¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤ÎÁ°¿ÈÈÖÁÈ¤«¤éÂ³¤¯¿Íµ¤¥³ー¥Êー¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÏÆÃÊÌÊÔ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÁ´¹ñ¤ò¤Þ¤¿¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÄ´ºº¤¹¤ë¡£Ê¡°æ¥¢¥Ê¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡Ä´ºº¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿²Ï¹ç°ê¿Í¡¢ÄÍÅÄÎ½°ì¡¢¸ÅÀî¥¢¥Ê¤Î3¿Í¤Ï¸ÅÀî¥¢¥Ê¤ÎÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤¤¤¶¡¢100ÅÀËþÅÀ¤Î¼«ÎÏ²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ´ºº¤Ø½ÐÈ¯¡ª
¢£ÈÖÁÈÆâÍÆ
¡Ú¿À¸Í¤Î½»Âð³¹¤Ë¡È¥Ý¥Ä¥ó¤ÈÉâ¤¤¤¿·úÊª¡É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ª¡©¡Û
º£²ó¤Ï¿À¸Í¤«¤éÆæ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£¿À¸Í»ÔËÌ¶è¤Î¿À¸ÍÅÅÅ´¡Ö»³¤Î³¹±Ø¡×¶á¤¯¤Î´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Î¸÷·Ê¤ÈÉÔÄà¤ê¹ç¤¤¤Ê·úÊª¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¹ÎÍÄ®½¸²ñ½ê¡×¤È¤¤¤¦¤½¤Î·úÊª¤Ï¡¢¤É¤³¤«¡ÈÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡É¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÂÎ¤Ê¤¼Ä®¤Î½¸²ñ½ê¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â°Û¹ñ¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¦¡¦¡¦¡£
µï¹ç¤ï¤»¤¿½¸²ñ½ê¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¦¤È¡¢¡ÖÂçºå¤Î»ÍÅ·²¦»û¡¦¹®¿½Æ²¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¸ÅÀî¥¢¥Ê¤ÎÊì¹»¤ÎÃæ³Ø¹»¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¡Ö»ÍÅ·²¦»û¡¦¹®¿½Æ²¡×¡£¤½¤ÎÎ©ÇÉ¤Ê¤ªÆ²¤Ï¤É¤¦¤ß¤Æ¤âÊ©¶µ¤Î¤½¤ì¤À¤¬¡¢¿À¸Í¤Î½¸²ñ½ê¤È¤É¤¦´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
NDY¤¬¹Í¤¨¤¿Í½ÁÛ¤Ï¡Ö¿À¸Í¤ÎÉâ¤¤¤¿·úÊª¤Ï¸µ¡¹¤ª»û¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤µ¤Ã¤½¤¯Îò»ËÃµË¬¥×¥é¥ó¥Êー¤Î¿¹¤Ê¤ª¤ß¤µ¤ó¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡£¤¤¤ï¤¯¡¢¤¢¤Î½¸²ñ½ê¤Ï¡¢¸µ¡¹½¸²ñ½ê¤È¤·¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¸µ¡¹²¿¤Î·úÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð100ÅÀ¤À¤½¤¦¡£¿¹¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¹ÎÍÄ®¡Ø½¸²ñ½ê¡Ù¤È»ÍÅ·²¦»û¡Ø¹®¿½Æ²¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¿Í¡¹¤Î´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡¢ÁÔÂç¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤Î¤³¤È¡£ ¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Ï£´¤«½ê¡£①Ä¹Ìî¡¦Ì¸¥öÊö¤Î¤ª»û¡¢②Âçºå¡¦ÃÓÅÄ¤Î½»Âð³¹¡¢③ÆàÎÉ¡¦¤Ê¤é¤Þ¤Á¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤Î¤ª»û¡¢④²¬»³¡¦¼«±ÒÂâ¤ÎÆüËÜ¸¶ÃóÆÖÃÏ¡£NDY¤ÏÄ¹Ìî¡¢²¬»³¤ÎÆó¼ê¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤ÆÆàÎÉ¤ÇÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤ÆÎ¹¤À¤Ã¤¿¡ª©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¢£¼ýÏ¿¸å¥³¥á¥ó¥È
¡Ú²Ï¹ç°ê¿Í¡¢ÄÍÅÄÎ½°ì¡ÊA.B.C-Z¡Ë¡¢Ê¡°æ¼£¿Í¡¦¸ÅÀî¾»´õ¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¡Û
Q. ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÎÊüÁ÷¤È¤·¤Æ6²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥í¥±¤È¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
¡Ê²Ï¹ç¡ËÂè6ÃÆ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢NDY¤ÏËè²ó²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Í½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥É¥¥É¥´¶¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤âº£²ó¤ÏºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ÇÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¤È¤¤Ë¤¹¤´¤¯Çº¤ß¤Þ¤·¤Æ¡¢Æ¬¤ò»È¤¤²á¤®¤¿¤Î¤«µ¢¤ê¤Î¿·´´Àþ¤Ç¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÊÄÍÅÄ¡ËËÍ¤È²Ï¹ç¤¯¤ó¤È¸ÅÀî¤µ¤ó¤Î£³¿Í¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ª¡©¡×¤Î½¸ÂçÀ®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÉ¤µ¤¬Á´Éô½Ð¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²Ï¹ç¡ËÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤â°¤¤¤È¤³¤í¤â¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
¡ÊÄÍÅÄ¡ËÂÔ¤Ã¤Æ¡ª°¤¤¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ÈÅÀ¿ô¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¸ÄÀ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¡¢3¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶õµ¤´¶¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡Ê¸ÅÀî¡ËÆÃÈÖ¤ò6²ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ºÇ½ª¤Î¿äÍý¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£Á´°÷¤¬»ý¤Á´ó¤Ã¤¿¾ðÊó¤òËÜµ¤¤Ç½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ½Ð¤·¤¿¿äÍý¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï13Ç¯´Ö·È¤ï¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æº£²ó¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤¤¤Ê¤¯¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²Ï¹ç¡Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤âÁ´°÷¤Ë¸ÅÀî¥¢¥Ê¤¬¥é¥¹¥È¤À¤«¤é¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¾¤È¤¤¤¦¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÆÃÈÖ¤Ë¤ÏÌµ¤¤¶õµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
¡Ê¸ÅÀî¡Ë¥°¥ëー¥Ö´¶¤¬¤¨¤²¤Ä¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Q.¡Önews¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¸ÅÀî¥¢¥Ê¤È¤ÎÄ´ºº¤Ç°ìÈÖµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢°õ¾Ý¤Î¿¼¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê²Ï¹ç¡Ë¤«¤ì¤³¤ì4Ç¯È¾¤Û¤É°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë¹½ºÇ½é¤«¤é°Õµ¤Åê¹ç¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¥í¥±¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤ÎÄ´ºº¤Ç°õ¾Ý¿¼¤¤¡¢¤È¤Ê¤ë¤È¸ÅÀî¥¢¥Ê¤¬ÊÌ¤Î»Å»ö¤ÇÉÔºß¤Î»þ¤Ë°ì½ï¤Ë¥í¥±¤ò¤·¤¿¸Þ´Ø¡ÊA.B.C-Z¡¦¸Þ´Ø¹¸°ì¡Ë¤Î²ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ê¸ÅÀî¡Ë²Ï¹ç¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ï°ìÈÖºÇ½é¤Î1²óÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤Ö¤óÂçºå¤Î¾¾²°Ä®¤ØÄ´ºº¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤È¤¤Ç¡¢ËÍ¤¬²Ï¹ç¤µ¤ó¤Ë¡Ö´ØÅì¤Î¿Í¤¬´ØÀ¾¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤¿¤á¤Ë½õ¤Ã¿Í¤ÇÍè¤ë¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤Ç¤â¸ÅÀî¤µ¤óÁ´Á³ÎÉ¤¤ÅÀ¤¬¼è¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¤¹¤°¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬½éÂÐÌÌ¤Ç½ÐÍè¤¿¤«¤é¡Ö¤¢¡¢¤³¤Î¿Í¤È¤Ï³Ú¤·¤¯¤ä¤ì¤ë¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²Ï¹ç¡ËÇ¯Îð¤âÆ±¤¤Ç¯¤Ç¡¢ÃÂÀ¸Æü¤â¿ôÆü°ã¤¤¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£
¡ÊÄÍÅÄ¡ËËÍ¤ÏÅ·¸õÉÔÎÉ¤ÇËÍ¤Î¾è¤Ã¤¿¿·´´Àþ¤ÎÅþÃå¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸ÅÀî¥¢¥Ê°ì¿Í¤ÇÄ´ºº¤ò»Ï¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ä´ºº¤¬½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿ÊÕ¤ê¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ËÍ¤â¹çÎ®½ÐÍè¤ÆÅÓÃæ¤«¤é¿äÍý¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç100ÅÀ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¤½¤Î»þ¤ÏËÍ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ª¡©¡×¤Á¤ç¤í¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²Ï¹ç¡Ë¤Þ¤µ¤Ë¡Ö0ÅÀ¡×¤ÎÉ½¸½¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ê¸ÅÀî¡Ë¼Â¤ÏËÍ¤âÄÍÅÄ¤µ¤ó¤È¤Î¤½¤Î²ó¤Ï¤È¤Æ¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ª¡©¡×¤ÏºÇ½éËÍ°ì¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥³ー¥Êー¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì¿Í¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤¤¤¶Ä´ºº¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÁ´Á³¥í¥±¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æó¿Í¤ÇÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¿äÍý¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤¿²ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
Q.¸ÅÀî¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ª¡©¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©
¡Ê¸ÅÀî¡ËËÍ¤ÏºÇ½é¤Ë¥³ー¥ÊーÌ¾¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ª¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Íー¥ß¥ó¥°¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡¢¿Í¤Ë¤Ï¿åÍËÆü¤Î¥³ー¥Êー¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤¬¡ÖNDY¡×¤È¤¤¤¦¥Áー¥à¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Ä´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤È³¹¤Ç¤â¡Ö¸«¤Æ¤ë¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ª¡©¡Ù¤ÇÄ´¤Ù¤ÆÍß¤·¤¤¤Í¤ó¡×¤È¡¢¥Í¥¿Äó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬ÅÓÃæ¤«¤é¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸Ø¤ê¤Ë»×¤¨¤ë¥³ー¥Êー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤À¤Ê¤È¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Önews¤ª¤«¤¨¤ê¡×²ÐÍËÆü¤Î½Ð±é¥á¥ó¥Ðー¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â´¶¼Õ´¶¼Õ¤Î13Ç¯´Ö¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ê²Ï¹ç¡ËÈÖÁÈ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¥³ー¥Êー¤À¤±Â³¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ìµ¤¤ÏÃ¤À¤è¤Í¡£¡ÊÃí¡§¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ª¡©¡×¤Ï¡Önews ¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤ÎÁ°¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¥ã¥¹¥È¡×Æâ¤Î¥³ー¥Êー¤À¤Ã¤¿¡Ë
Q.¼¡²ó¤«¤éÊ¡°æ¥¢¥Ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Ê¡°æ¥¢¥Ê¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÄÍÅÄ¡ËËÍ¤Ï´û¤Ë2²ó°ì½ï¤Ë¥í¥±¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£Âè°ì°õ¾Ý¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ç´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¡£¸ÅÀî¥¢¥Ê¤È¥¿¥¤¥×¤¬°ã¤Ã¤Æ¡¢´À¤ò¤«¤¤¤ÆÅ¥½¤¯´èÄ¥¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¸ÅÀî¥¢¥Ê¤¬¥¹¥Þー¥È·Ï¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢Ê¡°æ¥¢¥Ê¤Ï¥¬¥Ã¥Ä·Ï¤Ç¤¹¤Í¡£¥¿¥¤¥×¤¬Á´Á³°ã¤¦¤Î¤Ç¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ª¡©¡×¤ò»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸ÅÀî¡Ë»ä¤ÏÀäÂÐ¤ËÅ¥½¤¤¤³¤È¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£ºÇ¾®ÅØÎÏ¤ÇºÇÂç¸úÎ¨¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ê²Ï¹ç¡ËËÍ¤Ï1²ó¥í¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤â¸ÅÀî¥¢¥Ê¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥×¤Ç¥¹¥Þー¥È·Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ê¡°æ¥¢¥Ê¤Ï¤¹¤´¤¯Î¨Àè¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡ÊÊ¡°æ¡Ë¤¹¤´¤¤Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ä¡¢Áö¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ê²Ï¹ç¡Ë¤³¤ì²¿¥áー¥È¥ë¤°¤é¤¤¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊ¡°æ¥¢¥Ê¤Ë¡Ö50¥áー¥È¥ë²¿ÉÃ¤ÇÁö¤ë¤Î¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡£
¡Ê¸ÅÀî¡Ë¤Ç¤¿¡£¾¼ÏÂ¤ÎÎÉ¤¯¤Ê¤¤Ê¸²½¡Ê¾Ð¡Ë¡£Âç»ö¤Ê¸åÇÚ¤Ê¤ó¤ÇÍ¥¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ê²Ï¹ç¡Ë¿§¡¹³Ð¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¤·¡¢¼«Á³ÂÎ¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤Ï´Á»ú¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç´Á»ú¤ÎÌäÂê¤òÊ¡°æ¥¢¥Ê¤Ë²¿¤È¤«¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡£¡£¡£¡ÊÃí¡§¥ì¥®¥å¥éー¤ÎÊüÁ÷²ó¤ÇÊ¡°æ¥¢¥Ê¤Ï²¿²ó¤â´Á»ú¤ÎÆÉ¤ß¤ò´Ö°ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£
Q.Ê¡°æ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ª¡©¡×¤ò°ú¤·Ñ¤°¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÊÊ¡°æ¡ËËÍ¤Ï¸ÅÀî¥¢¥Ê¤Î¤è¤¦¤ËÃÎÅª¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Å¥½¤¯Â¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç´À¤ò¤«¤¤¤Æ¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤·100ÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÇØÃæ¤ò¶¯¤¯²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È°ìÄ¾Àþ¤Ë¿Ê¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄÍÅÄ¡Ë¥»¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡°æ¥¢¥Ê¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ç¥×¥íÌîµå¤ä¹â¹»ÌîµåÃæ·Ñ¤Î¼Â¶·¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½ÖÈ¯ÎÏ¤¬¶¯¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡ÊÊ¡°æ¡Ë²Ï¹ç¤µ¤ó¡¢ÄÍÅÄ¤µ¤ó¤ÏËÍ¤è¤ê¤âÇ¯¾å¤Ç¤¹¤·¡¢ÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¡ÖËÍ¤Ï¤³¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÅÀî¥¢¥Ê¤¬13Ç¯¤«¤±¤Æºî¤ê¾å¤²¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¥³ー¥Êー¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¸ÅÀî¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÍ¤Î¿§¤ò¾¯¤·¤º¤Ä½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q.²þ¤á¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Øº£²ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Î¤ß¤É¤³¤í¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
¡Ê²Ï¹ç¡Ë¤ß¤É¤³¤í¤Ï¡Ö¥é¥¹¥È¡×¤Ç¤¹¡£¿§¡¹¤Ê¾ðÊó¡¦¥Ò¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ª¡©¡×¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¡ÖNDY¡×¤Î3¿Í¤¬¤É¤¦¤¤¤¦·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤«¡©¡¡»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤âÇº¤ß¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿§¤ó¤Ê½ê¤Ë¥Ò¥ó¥È¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ÊÄÍÅÄ¡Ë²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¸ÅÀî¥¢¥Ê¤¬Â´¶È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤Î¤«¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡©ËÍ¤È²Ï¹ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó100ÅÀ¼è¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£Ã¯¤¬³èÌö¤·¤Æ¡¢Ã¯¤¬³èÌö¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡©Ê¡°æ¥¢¥Ê¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¡È³ú¤ó¤À¡É¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¡È¥¹¥Ù¤Ã¤¿¡É¤Î¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¸ÅÀî¡ËºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ëÊ¡°æ¥¢¥Ê¤ÎÊ³Æ®¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£À¼¤¬Èô¤Ö¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤¦¤°¤é¤¤°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÊ¡°æ¡Ë¥í¥±¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²Ï¹ç¤µ¤ó¡¢ÄÍÅÄ¤µ¤ó¡¢¸ÅÀî¥¢¥Ê¤ÎÆÃÈÖ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¡¢°Õµ¤Åê¹ç¤Ö¤ê¤¬¥¹¥´¥¤¤Ç¤¹¡£Ææ²ò¤¤ËÂÐ¤·¤Æ3¿Í¤¬ÎÏ¤ò·ë½¸¤µ¤»¤Æ¡¢¸ÄÀ¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¥Áー¥à¥ïー¥¯¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¤¹¤´¤¯¸«¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Önews¤ª¤«¤¨¤ê ¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ª¡©Á´¹ñÂçÄ´ºº£Ó£Ð¡×
2025Ç¯9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å4»þ25Ê¬～5»þ25Ê¬
¢ã½Ð±é¢ä
MC¡ÊNDY¡Ë¡§²Ï¹ç°ê¿Í¡¢ÄÍÅÄÎ½°ì¡ÊA.B.C-Z¡Ë
¸ÅÀî¾»´õ¡õÊ¡°æ¼£¿Í¡Ê¶¦¤ËABC¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¥Ñ¥Í¥éー¡§ËÜ¾å¤Þ¤Ê¤ß¡¢¾¾ÈøÍ¡¡¢ÀÐ¸ÍÍ¡¡¢²£»³ÂÀ°ì¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
