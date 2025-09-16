¥×¡¼¥Á¥óÀ¯¸¢¤ÎÍ¿ÅÞ¸õÊä¡¢Åý°ìÃÏÊýÁª¡ÖÁ´¾¡¡×¡Ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯Î¬¤Î»²²Ã·Ð¸³¼Ô¤âÂ¿¿ôÅöÁª¤Ç¡Ö¿®Ç¤¡×¥¢¥Ô¡¼¥ë¤«
¡¡¥í¥·¥¢¤Ç£±£²¡Á£±£´Æü¤ËÅý°ìÃÏÊýÁª¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½£ÃÎ»ö¤ä¼óÄ¹¤òÁª¤Ö£²£°Áªµó¤Ç¡¢¥×¡¼¥Á¥óÀ¯¸¢Í¿ÅÞ¡ÖÅý°ì¥í¥·¥¢¡×¤Î¸õÊä¤äÆ±ÅÞ¤¬»Ù»ý¤·¤¿¸õÊä¤¬Á´¾¡¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯Î¬¤ÎÏªÂ¦¤Î¸Æ¾Î¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆÃÊÌ·³»öºîÀï¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¸õÊä¼Ô¤âÂ¿¿ôÅöÁª¤·¡¢À¯¸¢¤Ï¡¢¿¯Î¬¤Ë¹ñÌ±¤Î¡Ö¿®Ç¤¡×¤òÆÀ¤¿¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Ãæ±ûÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·³»öºîÀï¤Ë»²²Ã·Ð¸³¤Î¤¢¤ë£±£¶£±£¶¿Í¤¬ÃÏÊýµÄ°÷Áª¤Ê¤É¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿¡£Åý°ì¥í¥·¥¢¤Ï£±£µÆü¡¢ÍÊÎ©¤·¤¿£¹£µ£°¿ÍÄ¶¤Î¤¦¤Á¡¢£¸£³£°¿ÍÄ¶¤¬ÅöÁª¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥×¡¼¥Á¥óÀ¯¸¢¤Ï¡¢·³»öºîÀï¤Î»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ï¢Ë®À¯ÉÜ¤äÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤Î´´Éô¤ò°éÀ®¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö±ÑÍº¤Î»þÂå¡×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£½¾·³¸å¤Î»Ù±ç¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢»Ö´ê¤òÂ¥¤¹ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡À¾Éô¥¿¥ó¥Ü¥Õ½£¤ÎÃÎ»öÁª¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥×¥í¥°¥é¥à¤Î£±´üÀ¸¤È¤µ¤ì¡¢£²£°£²£´Ç¯£±£±·î¤Ë¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤«¤éÆ±½£ÃÎ»öÂå¹Ô¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¥¨¥Õ¥²¥Ë¡¼¡¦¥Ú¥ë¥Ö¥¤¥·¥ç¥Õ»á¤¬£·³äÄ¶¤ÎÆÀÉ¼¤ÇÅöÁª¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¹ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥ß¥È¥ê¡¼¡¦¥Ú¥¹¥³¥ÕÂçÅýÎÎÊóÆ»´±¤Ï£±£µÆü¡¢ÃÎ»ö¡¦¼óÄ¹Áª¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÂçÅýÎÎ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼Ò²ñ¡¢¹ñÌ±¤Î·ëÂ«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£