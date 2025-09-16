【ポケモンカード】コジマアプリで「インフェルノX」の抽選販売を実施中！応募条件あり《19日まで》

コジマアプリは2025年9月12日から19日まで、ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック「インフェルノX」の抽選販売を実施しています。

コジマアプリ会員かつ、「コジマアプリポイントカード」にて、23年9月1日〜25年9月19日までにコジマ（コジマネット含む）で、税込3000円以上の購入履歴がある人が対象です。

対象外の店舗もある

コジマアプリ内の「抽選・応募」ページから応募できます。応募時に受け取り店舗を選択する必要があります。

なお、ビックカメラ、ソフマップ各店舗、白河店、鹿沼店、和光店、南越谷店、所沢西店、上板橋店、小平店、高島平店、新小岩店、座間店、アウトレット駒生店は対象外です。

当選発表は、25年9月25日です。当選者は、最大1BOX（30パック）まで購入できます。1パック180円、1BOX（30パック）5400円です。

購入期間は9月26日から28日までの3日間限定です。応募したコジマポイントカードでの会計、本人確認証（免許証、マイナンバーカードなど）の提示をしてください。

9月26日発売予定の「インフェルノX」は、「メガリザードンXex」や「オドリドリex」が収録されているシリーズです。注目商品のため、抽選販売や予約販売を行っているショップが多く、発売前から争奪戦となっています。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）