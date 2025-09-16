出川哲朗、長嶋一茂、ホラン千秋――このちょっと不思議なMCトリオが送る番組『出川一茂ホラン☆フシギの会』。

9月13日（土）に放送された同番組では、MC陣と現役女子プロレスラーがガチバトルを繰り広げた。

今回、スタジオには東京女子プロレスの瑞希、上福ゆき、上原わかなが登場。3人は9月に開催される大きなイベントの告知をかけて、MC陣との勝負に挑んだ。

【映像】長嶋一茂、モデル風レスラーに“身体能力”猛アピールも撃沈「ただのオモシロおじさんだと…」

一茂は、前回の放送で“身長170cm超えのモデル体型レスラー”として出演した上福と、手押し相撲で対戦することに。

対戦が決まると、2人は熱い視線をぶつけ合い、早くも火花を散らす。一茂は「女性に対して真剣に自分のパフォーマンスを出すっていうのは、男としてどうなのかなと思います」と余裕を見せたが、上福は「関係ないっす」と言い放ち、一歩も引かない。

さらに一茂が「知ってますか？僕の身体能力」と問いかけると、上福は「知らないっす」と即答。実は一茂が元プロ野球選手だということを直前まで知らなかったという。

意外な展開に一茂はうなだれ、出川とホランは大笑い。出川が「ただのオモシロおじさんだと思ってたの？」と尋ねると、上福は「大きい人…みたいな」といい、スタジオをさらに沸かせた。

気を取り直した一茂は「僕も真剣にやりますよ。負けないですよ」と意気込みを見せ、上福も「あんま見くびんなよ」と応戦。一茂が投げキスをすると、それを手で払いのける上福のパフォーマンスに、出川は「かっこいい！」と絶賛した。

互いに「木っ端微塵にしてやるよ」（一茂）、「押忍！望むところだ」（上福）と挑発を交わし、一触即発のムードが高まるなか、いよいよ試合が始まった。

序盤、一茂は軽く手を当てて揺さぶりをかけたが、上福は「ちゃんとやって」と不満を示す。長期戦にもつれ込み、両者一歩も譲らない攻防が続いた。

自分のペースに持ち込もうとする一茂に対し、上福は体勢を崩さず食らいつき、その粘りに一茂も「ゆきちゃん強いな」と感心する。

しかし終盤、一茂の作戦に引っかかった上福は思わず後ろによろめき、そのまま勝負が決着。敗れた上福は「マジ悔しいっす！」と地団駄を踏む。

出川は「ドロップキック入れとく？それくらい悔しいんだよ」と上福をフォローし、2人の白熱バトルにスタジオは大興奮に包まれた。