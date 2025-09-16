西武鉄道は16日、現役の駅係員や乗務員が企画する「スマ☆プラ企画」の一環として、「101系4色並びの夜間撮影会」を開催すると発表しました。2025年10月17日(金)の終電車後、多摩川線白糸台駅に隣接する白糸台車両基地にカラフルな101系車両が集います。

普段は入れない終電後の車両基地が舞台

西武多摩川線ではグループ各社の鉄道車両を模した様々なカラーリングの101系車両が運行されており、カラフルな電車を楽しめる珍しい路線として知られています。

今回の撮影会は、この異なる塗色の101系車両4編成が並ぶ貴重な機会。普段は立ち入ることのできない場所で、心ゆくまで撮影を楽しむことができます。

当日は集合場所の是政駅から臨時列車に乗って白糸台車両基地まで移動。車両の入換を体験した後、「奥武蔵」や「奥秩父」といった懐かしのヘッドマークを取り付けての撮影や、乗務員室の撮影などを楽しむことができます。参加者には特典として「運転台車号板レプリカキーホルダー（4種類）」をプレゼント。

募集は40名の先着順で、参加費は1名25,000円（税込）。申込はスマートフォン専用のWEBサービス「EMot オンラインチケット」にて、9月17日11時から受け付けます（「埼玉」・「東京・神奈川」エリアから「101系4色並びの夜間撮影会」を選択）。

「101系4色並びの夜間撮影会」開催概要

【開催日時】2025年10月18日(土) 0時35分〜4時30分 (10月17日(金) 終電車後)

【開催場所】白糸台駅および白糸台車両基地

【集合場所】西武鉄道 多摩川線 是政駅 改札前付近 (受付時間：0時00分〜0時20分)

【募集人数】40名 (先着順)

【参加対象】18歳以上 (高校生を除く)

【参加費用】1名25,000円(税込)

【申込期間】2025年9月17日(水) 11:00から10月3日(金) 23:59 まで

【申込方法】「EMot オンラインチケット」にて申込

（画像：西武鉄道）

（鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）