西野カナ全国アリーナツアー追加公演がライブ映像作品化！完全生産限定盤のジャケット写真も公開

西野カナが、ライブ映像作品『Kana Nishino Fall In Love With You Again Tour 2025』を11月19日に発売する。

■最新曲「マジカルスターシャインメイクアップ☆」をサプライズ披露

本作は、4月から6月にかけて開催された、西野カナにとって2018年以来およそ7年ぶりの全国アリーナツアー『Fall In Love With You Again Tour 2025』の追加公演として6月に行われた埼玉・さいたまスーパーアリーナ公演を映像作品化。

「会いたくて 会いたくて」「トリセツ」「Best Friend」など大ヒット曲から、追加公演でサプライズ披露された最新曲「マジカルスターシャインメイクアップ☆」まで、アンコール含む全26曲が完全収録される。

本作は完全生産限定盤、通常盤初回仕様限定盤がそれぞれBlu-rayおよびDVDで発売され、通常盤初回仕様限定盤には、カードサイズステッカーと、本編がスマホで楽しめるプレイパスが封入。

完全生産限定盤は、ツアーの裏側密着など30分超えの豪華メイキング映像に加えて、ライブ写真25枚のフォトカード、自立式のフォトスタンドにもなるフォトカードケースやアクリルキーホルダー、そして本編のみ視聴可能なプレイパスも封入された豪華仕様となる。

完全生産限定盤のジャケット写真も公開。ツアーのグッズにもなったキャラクター “ダブルハートちゃん” を彷彿とさせるふたつのハートがデザインされている。通常盤のジャケット写真は追って発表される。なお、9月16日から本作の予約受付が開始となった。

■リリース情報

2025.11.19 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Kana Nishino Fall In Love With You Again Tour 2025』

