国内で2番目に高齢の男性、加藤光さん。1914年の5月2日生まれの111歳です。

【写真を見る】熊本の111歳、元気の秘訣は「何でも全部食べる」 自分のことは自分でこなす“感謝”の人 熊本

大正、昭和、平成、そして令和と4つの時代を生きる加藤さんに「人として大切なことは何か」を聞きました。

身の回りのことは全部自分で

熊本県山鹿市内の老人ホームの体操の時間。かごにゴールを決めて笑顔を見せるのが加藤光さん111歳です。

背筋を伸ばして歩き、食事も自分でとります。何でもよく食べるのが元気の源だそうです。

加藤光さん「あれが嫌い、これが嫌いと言うよりも、何でもいいから出てきたものを全部食べる。食べるのも元気が要りますので」

加藤さんは、111歳にして自分のことはほとんど自分でやっています。

加藤さんの長男 光一郎さん（77）「着ること、歯みがき、風呂、便所。全部身の回りのことを自分でします」

老人ホームで日課の体操の時間、看護師の声かけに合わせて正確に体を動かす加藤さんの様子に、同じホームで生活する仲間は。

同じホームに入居 神山正孝さん（85）「こんなに元気で、しかも明るい。真似できませんよ」

真面目でお茶目な「元・国家公務員」

加藤さんには孫が3人、ひ孫が6人、そして玄孫（やしゃご）が1人います。

2023年までは熊本市の自宅で暮らし、玄孫と遊び、誕生日パーティーも開かれていました。

元々、国家公務員として現在の農林水産省で働いていた加藤さん。真面目な性格で、日々、ホームの職員に感謝の気持ちを伝えています。

「ごちそうさま」

「ご飯、おいしかったです」

老人ホームの看護師 永田晃子さん「礼儀正しくて、時におちゃめな方。お元気そのもの、人生の先輩」

そんな加藤さんに、これからの目標を聞きました。

今後の目標は？

加藤さん「余生のないのに、目標なんてありませんよ」

記者「まだたくさんありますよ」

加藤さん「ただね、残り少ない人生をいかに楽しく生きるか。これだけ」

そして、加藤さんが思う「人として大切なこと」とは？

加藤さん「嘘をつかず、人の親切には心からお礼を言う。そういうことじゃないでしょうかね。私には難しい」

記者「加藤さんは、できていると思いますよ！」

加藤さん「どうぞ、お許しください」

加藤さんは記者に「もう一回会いましょう」と笑いかけ、握手を交わしました。