吉道 さゆり キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。

小野 和久 気象予報士：

お願いします。あす17日からの天気のポイントです。

小野：

あす17日からあさって18日にかけて、石川県内は大雨に注意・警戒が必要です。雨のあと季節が進むでしょう。



17日朝9時の予想天気図です。

小野：

前線が日本海に進み、あさって18日にかけて、石川県内を通過します。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込みます。このため能登は、あす17日夜から、加賀は、18日に日付けが変わった頃から、雨の降り方に注意が必要です。17日から18日夕方までに予想される24時間雨量は、多い所で、加賀・能登ともに80ミリの見込みです。土砂災害などに注意・警戒し、落雷や竜巻などの突風にも注意してください。

小野：

この前線の南側は夏の空気、北側は秋の空気です。



気象台の週間予報です。

小野：

お伝えしたように、あす17日夜からあさって18日は、雨脚の強まる時間があるでしょう。この雨を境に、週間予報から30度以上の日がなくなります。20日・土曜日は彼岸の入りですが、まだ、平年並みか少し高い状態です。



吉道：

雨の降り方、そして気温の変化に注意したいですね。