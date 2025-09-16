Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年9月16日は、4つのポートを備えたUGREEN（ユーグリーン）の「Revodok 4-in-1 マグネット式USB-Cハブ」がお得に登場しています。

急速充電や高速データ転送、映像出力ができる折りたたみ式のスマホスタンドが超特価。これ1台あれば毎日の生活がさらに快適になりますよ。

■この記事で紹介している商品

強力な磁力でスマホをしっかり固定。UGREENの「Revodok 4-in-1 マグネット式USB-Cハブ」が20％オフ

UGREEN（ユーグリーン）の「Revodok 4-in-1 マグネット式USB-Cハブ」が20％オフで登場。2,399円とお買い得です。

スマホの設置面はマグネットパネルになっており、9Nの強力な磁力でMagSafe対応のiPhoneシリーズをカチッと固定。付属のマグネットリングを装着すれば、他のスマホでも使えますよ。

スタンドは最大135度まで角度を調整できるのもGOOD。好みの角度でウェブ会議を行ったり、動画視聴が楽しめます。

USB-A×1ポート、USB-C×2ポート、HDMI×1ポートを搭載。HDMIは4K/60Hz出力に対応し、アクション映画やスポーツ、ゲームの映像も滑らかでダイナミックに映し出します。

家族や友人とのゲームプレイや映画鑑賞が盛り上がること間違いなし。ノートPCで使用すれば、サブディスプレイの表示もできちゃいますよ。

コンパクトサイズなのに最大100W出力で急速充電できる優れモノ。持ち運びにも便利です

2つあるUSB-Cポートのうち、1つはPD対応で最大100W出力で充電が可能。動画視聴をしながら急速充電もできますよ。

USB-CとUSB-Aポートは最大5Gbpsの速度でデータ転送ができ、重たいファイルでもサクッと送れるので生産性も向上。

本体は折りたたみ式で、AirPodsと同じくらいのコンパクトな大きさで持ち運びできるのも便利です。

スマホの機能を拡張してくれる多機能スタンド、要チェックですよ！

