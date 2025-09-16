キム・ジウォン、ハイジュエリーの数々身につけエレガントな姿 『ブルガリ』イベントに登場
韓国俳優のキム・ジウォンが16日、東京・国立新美術館で行われた『ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧』オープニングデイ フォトコールに登場した。
【全身ショット】さすがです…！デコルテあらわな上品ワンピで登場したジウォン
大ヒットドラマ『涙の女王』で主演を務めたキム・ジウォンは、昨年ブルガリアンバサダーに就任。今回は、ジュエリーが目立つようにブラックのドレスを選んだといい、ピンクゴールドを基調としたリングやネックレス、イヤリング、時計などのきらびやかなジュエリーをまとったエレガントな姿を披露した。
日本におけるブルガリの展覧会としては10年ぶり、過去最大のスケールとなる本展『ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧』では、ローマのハイジュエラー、ブルガリの色彩を操る唯一無二の手腕に光を当てる。ブルガリ・ヘリテージ・コレクションと個人コレクションから約350点のハイジュエリーの傑作に加えて、現代アート、ブルガリ・ヒストリカル・アーカイブからの貴重な資料、体感型のインスタレーションなどが展示される。
イベントにはチャン・ウォニョン（IVE）、森星、山下智久、小雪、大政絢、中島健人、のん、EXILE AKIRA、井川遥、桐谷美玲、MIYAVI、目黒蓮（Snow Man）も登場した。
