ÌÜ¹õÏ¡¡¡¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡×¤Çµ±¤Êü¤Ä¡¡¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤¬±Ç¤¨¤ë
¡¡¡ÖSnow Man¡×¤ÎÌÜ¹õÏ¡¡Ê28¡Ë¤¬16Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¡Ø¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥«¥ì¥¤¥É¥¹ ¿§ºÌ¡¦Ê¸²½¡¦µ»¹ª¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ç¥¤ ¥Õ¥©¥È¥³¡¼¥ë¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ï¡¢»Å»öÃç´Ö¤ÇÍ§¿Í¤Ç¤â¤¢¤ëÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¸ì¤Ç¤¤¤¦¡È¥³¥Ä¥³¥Ä¡É¡£¡È·¯¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¥³¥Ä¥³¥Ä¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤ÊÀº¿À¤ÈÄÌ¤º¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ä¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£
¡¡Í§¿Í¤È½Ð²ñ¤¦¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¿§ºÌË¤«¤Ê¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¡ÖËÍ¤â¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿§¤ò¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤óÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¿¼¤¤¿§¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Þ¤À¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¡£¡Ö¿§¡¹¤ÊÊý¤È¤³¤ì¤«¤é¤â·Ò¤¬¤ì¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
