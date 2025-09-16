自宅のDIYや「ひとりキャンプ」が話題のお笑いタレント・ヒロシが披露した手料理に、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】“ホテルみたい”と話題の自宅&具材豊富な手料理

所ジョージの「世田谷ベース」をモデルにしたという部屋や、リゾート地をイメージした自作のベランダなど、アレンジした自宅の写真をInstagramで公開してきたヒロシ。ファンからは、「めっちゃおしゃれですね！ホテルみたいです」「ステキな大人のオモチャ箱的な部屋ですね！」などの反響が寄せられていた。

さらに、「冷やしそうめん 家にある物のせ ハンド掃除機の先を添えて」「かつお節とふりかけご飯 アイロンに水入れる容器を添えて」など、ユーモアを交えてさまざまな手料理も披露している。

具材豊富な手料理に反響

15日の投稿では、「チャーハン BUCK−TICK添え」とつづり、大好きだという日本のロックバンド「BUCK-TICK」のマグカップを添えた具材豊富なチャーハンの写真を公開した。

この投稿には、「口の中ではじけそうなチャーハン！」「過去一最高な！何とか添え」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）