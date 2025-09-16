ZOOM（ズーム）がミュージシャン、さらにはストリーミングやポッドキャスト配信者に向けて、コンパクトサイズの12chミキサー＆レコーダー「LiveTrak L6max」を発売します。

豊富な入力系統

Image: ZOOM

前機種のLiveTrak L6から進化したポイントは、新たに2系統のマイクプリを追加し、最大4本のマイク入力に対応。チャンネル1／2はHi-Z入力に対応しているので、アコギなどをそのまま入力することも可能。本体だけで高品位なバンド演奏の録音ができます。

メディアはmicroSDカードで、最大14tr（12tr＋マスターL/R）のマルチトラック録音ができます。何度でもオーバーダビングできるバウンス機能を備えているほか、DAWに転送してエディットすることも可能です。エアコンなどのノイズを学習して低減させるAIノイズリダクションも搭載しているので、シチュエーションを選びません。

マスター同様のモニターアウトとは別に、サブアウト端子を搭載。サブアウトはサブミックスを出力できるので、ちょっとしたステージなどで簡易PAミキサーとしても使えますね。

Image: ZOOM

OLEDディスプレイには録音／再生の経過時間、電池／microSDカードの残り容量のほか、プロジェクトの選択、SOUND PADへの音源の割り当てなど、必要な情報を表示できるので、外部アプリを使わなくても操作が可能。

もちろんPC用アプリ「ZOOM L6 Editor」を使えば、サウンドパッドの設定をはじめ、内蔵エフェクトのパラメーター調節、各ノブやボタンへのMIDIコントロールナンバーのマッピングなどの細かい操作が可能です。

Image: ZOOM

ACやUSB電源のほか、単3電池×4本での駆動に対応しているのはなにげに便利。別売のラックマウントアダプタを使えば、ユーロラックに収まるのも技ありです。

これだけ高機能で4万7900円という価格は、かなり頑張ってるなと感じますね。バンドや宅録用だけでなく、配信関係の人もこれ1台持っていればまず困ることはないでしょう。発売は9月下旬予定です。

Source: ZOOM