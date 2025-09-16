１５日に行われた陸上の世界選手権東京大会の男子３０００メートル障害で８位入賞した三浦龍司（ＳＵＢＡＲＵ）が１６日、東京都内でトークショーに参加し、金メダルに輝いたジョーディー・ビーミッシュ（ニュージーランド）と前夜の熱戦を振り返った。

トークショーは、２人が契約するスポーツブランド「Ｏｎ」が主催した。決勝のレースは残り２００メートルで三浦が３位に浮上したが、最後の障害を越えた直後に他の選手との接触で失速し、ビーミッシュは集団後方から得意のスパートで大外をまくり、栄冠を勝ち取った。

三浦は集団の前方でレースを進めながら、背後にビーミッシュの気配を感じていたといい、抜かれた際の心境について「横に来た瞬間に、『そりゃそうだよな』という感じだった」と苦笑い。ビーミッシュは「最後の水濠を越えたところで、２人ともメダルを取れると思った。一緒に２人で走ることができてよかった」と互いの健闘をたたえた。

予選で転倒した際に顔を踏まれる写真が話題となったビーミッシュは「実際よりも痛そうな写真が出回っていたが、本当に一瞬のことだったので、同時にもう動き出していた。ちょっと切り傷がついただけ」と笑った。

ビーミッシュの優勝に刺激を受けたという三浦は「オリンピック、世界陸上で金メダル、世界一を取るのが、間違いなく最大の目標」と力強く宣言した。