»î¹ç¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä³ÚÅ·¥Õ¥¡¥ó¤ò½±¤Ã¤¿ÈáÊó¡Ö¤Þ¤¸¤«¡×¡¡¹õÈ±Èþ½÷¤È¤Î¡ÈÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¡É¤Ë¥í¥¹Â³½Ð
µÜ¾ë¸©½Ð¿È¤Îµ×ÊÝ¤µ¤ó¤ÏÄÌ»»5²ó¤Î»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì
¡¡¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÇµÌÚºä46¡×¤Îµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤µ¤ó¤¬16Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Âç¤Î³ÚÅ·¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö³ÚÅ·¥Õ¥¡¥ó¤Îµ×ÊÝ¤Á¤ã¤ó¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤Þ¤¸¤«¡Ä¡Ä¡×¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¤ÈÃ²¤¯À¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÈÆ±»þ¤Ëµ×ÊÝ¤µ¤ó¤â¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö6ºÐ¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿»ä¤¬¡¢15ºÐ¤ÇÂç¹¥¤¤ÊÇµÌÚºä46¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ì´¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Û¤ÉÁÇÅ¨¤Ê9Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤µ¤ó¤ÎÂ´¶È¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤Ï¡Öµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡×¡ÖÂ´¶ÈÈ¯É½¡×¤Ê¤É¤¬¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÆü»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿³ÚÅ·¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¡Öº£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤â¤¦°ì²óµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤ò»Ïµå¼°¤Ë¸Æ¤ó¤Ç²¼¤µ¤¤¡×¡Öµ×ÊÝ¤Á¤ã¤ó¡¢ÇµÌÚ¤ò¤ä¤á¤Æ¤â³ÚÅ·Àï¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ï¤Í¡×¡Ö³ÚÅ·¥Õ¥¡¥ó¤¶¤ï¤Ä¤¯¿ÍÂ¿¤½¤¦¡×¡Öµ×ÊÝ¤Á¤ã¤ó¤¤Ã¤«¤±¤Ç³ÚÅ·¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡µÜ¾ë¸©½Ð¿È¤Îµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ï·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î³ÚÅ·¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢»Ïµå¼°¤Ë¤ÏÄÌ»»5²óÅÐ¾ì¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï4·î20Æü¤Î³ÚÅ·-¥í¥Ã¥ÆÀï¤ÇÂçÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿2024Ç¯6·î15Æü¤Î³ÚÅ·-¹ÅçÀï¤Ç¤Ï¸«»ö¤Ê¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤òÈäÏª¤·¡¢¡ÖÅ·»È¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë