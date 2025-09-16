TWSシンユ、母親との手繋ぎ動画に反響「親子でスタイル抜群」「恋人のよう」幼少期ショットも公開
【モデルプレス＝2025/09/16】SEVENTEEN（セブンティーン）の弟分6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）のInstagramが12日、更新された。SHINYU（シンユ）と母親の手繋ぎショットを公開した。
【写真】TWSシンユ、親密に母と手繋ぎ
同アカウントは「600」と添えて、シンユと手を繋いで歩く動画と写真を公開。シンユの母親はスラリと背が高く、親子仲睦まじい様子を見せている。他にもシンユの幼少期時代の写真なども披露していた。
この投稿には「親子でスタイル抜群」「恋人のよう」「ちょっと焦った（笑）」「家族想い伝わる」「自慢の息子だ」「素敵な親子」「シンユ顔がずっと変わってない」「昔からイケメン」といった声が寄せられている。
TWSは2024年1月、PLEDIS ENTERTAINMENTからSEVENTEEN以来約9年ぶりとなるボーイグループとして韓国デビュー。2025年7月、日本デビューを果たした。メンバーはSHINYU、DOHOON（ドフン）、YOUNGJAE（ヨンジェ）、JIHOON（ジフン）、HANJIN（ハンジン）、KYUNGMIN（ギョンミン）からなる。SHINYUは最年長でリーダーを務めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆シンユ、母親との手繋ぎ動画公開
◆シンユと母親の動画に反響
【Not Sponsored 記事】