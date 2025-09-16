山下智久、黒スーツで圧巻スタイル披露「演劇と音楽の活動をさせていただいたので」今後の展望語る【ブルガリ展覧会フォトコール第一夜】
【モデルプレス＝2025/09/16】俳優の山下智久が9月16日、国立新美術館で開催された「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」オープニングデイフォトコール第一夜に登場した。
【写真】山下智久、圧巻スタイル際立つスーツ姿
◆山下智久、圧巻スタイル披露
赤をあしらったジュエリーがアクセントのブラックスーツ姿で登場した山下。身体にぴったりと馴染んだスーツでスタイルの良さを際立たせた。
今後の活動について質問が飛ぶと山下は「今までずっと演劇と音楽の活動をさせていただいたのでこちらの道を突き詰めて、自分なりに探求してよりよいものを、ポジティブなものをみなさんに受け取っていただけるように頑張りたいなと思います」と語った。
◆「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」
国立新美術館とブルガリは、「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」を、2025年9月17日から12月15日まで開催。日本におけるブルガリの展覧会としては10年ぶり、過去最大のスケールとなる本展では、ローマのハイジュエラー、ブルガリの色彩を操る唯一無二の手腕に光を当て、約350点のハイジュエリーに加えて、現代アート、ブルガリ・ヒストリカル・アーカイブからの貴重な資料、体感型のインスタレーションなどが展示される。
今回のフォトコールは、2夜に渡り開催。第一夜には、山下のほか、目黒蓮（Snow Man）、中島健人、小雪、桐谷美玲、大政絢、EXILE AKIRA、MIYAVI、のん、井川遥、森星ら豪華セレブリティが来場。さらに、韓国からブルガリ アンバサダーであるキム・ジウォンや、チャン・ウォニョン（IVE）が来日した。（modelpress編集部）
