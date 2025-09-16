こういうの探してた！【グローバルワーク】シャツ以上ジャケット未満♡「羽織りアイテム」

頑張りすぎず手抜きに見えない……。そんな、絶妙なバランスで、こなれ見えするコーデを目指したいなら、【グローバルワーク】の「羽織りアイテム」を取り入れてみて。「シャツなのにきれいめにジャケットほどかっちりしてなくて良い」とスタッフさんもおすすめするアイテムは、サッと羽織りやすく簡単にデイリーコーデを格上げできそう。夏 → 秋のシフトコーデにも活躍しそうな注目の羽織りアイテムをご紹介します。

こういうの探してた！ シャツ以上ジャケット未満で使いやすい

【グローバルワーク】「シャツジャケット」\4,990（税込）

きちんと感がありながら、ラフな抜け感も欲しい。そんな願いを叶えてくれそうなのは、こちらの「シャツジャケット」。上品な光沢感と落ち感のあるシャツに、テーラー襟を取り入れたデザインが特徴です。「形も透け感も肌触りも最高」、「シャツなのにきれいめにジャケットほどかっちりしてなくて良い」と、スタッフのsaoさんも絶賛しています。

夏 → 秋のシフトも上手くいく！ 大人に似合うカジュアルコーデ

スタッフのimaruさんによると、「シアー感があって、涼しい軽やかな生地で涼しげな印象」というシャツジャケット。残暑が厳しいけれど、秋らしい服装もしたい。そんな今の時期にぴったりです。キャミソールでヘルシーな抜け感をプラスしつつ、シックなモノトーンでまとめれば、大人に似合うデニムコーデを楽しめそうです。

おしゃれ上級者になれるかも！ 最旬テイストミックスコーデ

「テーラー襟もついてるのできちんとした印象に」、「でも落ち感のある生地でカジュアルな雰囲気もプラスされます」とスタッフchuru（ちゅる）さんがコメントしているように、ちょうどいいバランス感でテイスト問わず合わせやすいのも魅力。churu（ちゅる）さんは、プリーツスカートやストラップサンダルでフェミニンに。キャップや巾着バッグでスポーティな要素をプラスして、最旬テイストミックスコーデにまとめています。

腰巻きもポイント！ トレンド感たっぷりのワントーンコーデ

トレンドカラーのブラウンワントーンスタイル。スタッフりなまるさんのように、シャツジャケットはシャツ風に着て、腰巻きにしたプルオーバーをアクセントにきかせれば、のっぺり感が払拭されメリハリ感のある着こなしに。「中心から少しズラした位置で巻くとこなれ感がプラスできてオススメです」とのこと。ぜひマネしてみて。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i