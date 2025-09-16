9月9日、映画『宝島』の東京プレミアが開催された。主演の妻夫木聡（44）や広瀬すず（27）ら人気俳優が集結したが、なかでも注目を集めたのは窪田正孝（37）。話題になったのは彼の“激痩せ姿”だ。

この日の窪田は上下黒のスーツで登場。“ぱっつん前髪”に襟足を長く伸ばしたヘアスタイルも個性が光っていたが、目元や首筋の痩せ方が印象的だった。目はくぼみ、頬はこけているようにも見える。ジャケットから覗く首は筋張っているようだ。こうした窪田の近影に、SNSでも心配の声が続出。

《窪田正孝覇気ない 可哀想》

《役作りで病人でも演じるのか？というくらい、痩せていて髪もパサパサ瞳が虚ろ。心配になるレベル。》

《これが窪田くんが生きてく上でベストな体型なら 良いんだけどね。 いつからこんなふうな風貌になったんだろう…。》

スポーツ紙記者は言う。

「’14年の朝ドラ『花子とアン』や’18年の『アンナチュラル』（TBS系）の頃は、若かったこともあるのか頬はふっくらとしており目元もぱっちりとしていました。

ところが近年は表舞台に姿を現すたびに容姿の変化が指摘されており……。たとえば’23年10月にトーク番組『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）に出演した際にも“激痩せしている”と視聴者からの指摘があり、さらには“肌が土気色”などと心配する声が多数あがっていました。今年2月には自身のInstagramに金髪メッシュのヘアスタイルに変身した写真を投稿しましたが、頬のこけ具合から“骸骨みたい”と、ヘアスタイル以上に痩せ方が話題になっていました」

健康状態への心配が集まってばかりの窪田。しかしその変化を一番自覚しているのは本人なのかもしれない。前述の『おしゃれクリップ』で自身の食生活をこう明かしている。

「妻がお弁当を作ってくれて。酵素玄米を使って、1つ1合のおにぎりの中に梅干しを入れたりとか。そういうのを食べていますね」

‘19年に水川あさみ（42）と結婚した窪田。野菜中心の食生活を送る水川の影響を受けて、「ご飯、味噌汁、お漬物っていうシンプルになっていって」と語ったのだ。

「以前の窪田さんは偏食で、“肉さえあればいい”というほどだったそうです。ですが結婚後の食生活の変化で“イライラしなくなった”“台本を覚えやすくなった”などといい影響を感じているといいます」（前出・スポーツ紙記者）

一見心配にもなる窪田の近影だが、本人がプラスの変化だと感じているのなら問題なさそうだ。