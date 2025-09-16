福岡と佐賀の17日のポイントは「不安定な天気続く」です。雲が広がりやすく、午後は局地的に雨や雷雨となり激しく降ることもありそうです。



16日の九州北部は強い日差しが照りつけました。日中の最高気温は34℃前後で、久留米市や太宰府市などで猛暑日を観測するなど、厳しすぎる残暑となりました。午後は大気の状態が不安定で、局地的にざっと雨が降りました。



変わって、こちらをご覧ください。福岡県柳川市のひまわり園では、およそ50万本のヒマワリが見頃を迎えています。オープンから4日で、すでに1万人以上が訪れています。例年、7月後半に種まきをしていますが、8月の大雨の影響でことしは、1週間ほど見頃が遅れているということです。あと3日ほどで満開を迎えるということです。日没後には午後9時までライトアップも行われています。ひまわり園は23日まで開かれています。





これからの天気です。16日夜は雲の多い天気で、雨や雷雨の所があるでしょう。17日も湿った空気の影響で大気の不安定な状態が続き、にわか雨や雷雨の所がありそうです。日中の最高気温は日差しは控えめですが、33℃くらいの予想で厳しい残暑が続く見込みです。続いて週間予報です。木曜日から土曜日にかけては前線や湿った空気の影響で、曇りや雨の天気で雷を伴う所がありそうです。日曜日以降は、雲が多めながら高気圧に覆われて、晴れ間が広がる見込みです。週末以降は熱帯夜から解放され、日中の最高気温は31℃くらいで、厳しい残暑はいくぶん和らぐでしょう。