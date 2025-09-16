ËÜÅÄ¼ÓÍè¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡Ö¤³¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê´¶¤¸¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ËÜÅÄ¼ÓÍè¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¡¢16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ËÜÅÄ¤È¤Î¥Ç¡¼¥ÈÉ÷·Ê¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤ï¤¤¤µ¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛËÜÅÄ¼ÓÍè¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¥Ç¡¼¥ÈÉ÷¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê¤Û¤«2Ëç¡Ë
¡¡Æü¡¹¡¢ËÜÅÄ¤Î¤«¤ï¤¤¤¤»Ñ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¡Ö¤µ¤é¤Á¤ã¤ó¤È¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¥Ç¡¼¥È¡¡¡ôÌþ¤·»þ´Ö¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ËÜÅÄ¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ËË¾ó¤ò¤Ä¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¥«¥á¥é¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤ëÍÍ»Ò¤ÏËÜÅö¤Î¥Ç¡¼¥È¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¼ÓÍè¤Á¤ã¤ó¤È¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤ëµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê´¶¤¸¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡×¡Ö¤«¤ï¤Á¡Á¤£¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ËÜÅÄ¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£ËÜÅÄ¼ÓÍè¡Ê¤Û¤ó¤À ¤µ¤é¡Ë
2007Ç¯4·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é»ÒÌò¤È¤·¤ÆCM¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£»Ð¤Î¿¿ô¥¤äË¾·ë¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£2019Ç¯¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥É¡¦¥Î¡¼¥Ó¥¹½÷»Ò¤Ç¹ñºÝÂç²ñ½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
°úÍÑ¡§¡ÖËÜÅÄ¼ÓÍè¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@sarahonda_mg¡Ë
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛËÜÅÄ¼ÓÍè¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¥Ç¡¼¥ÈÉ÷¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê¤Û¤«2Ëç¡Ë
¡¡Æü¡¹¡¢ËÜÅÄ¤Î¤«¤ï¤¤¤¤»Ñ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¡Ö¤µ¤é¤Á¤ã¤ó¤È¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¥Ç¡¼¥È¡¡¡ôÌþ¤·»þ´Ö¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ËÜÅÄ¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ËË¾ó¤ò¤Ä¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¥«¥á¥é¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤ëÍÍ»Ò¤ÏËÜÅö¤Î¥Ç¡¼¥È¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤À¡£
¢£ËÜÅÄ¼ÓÍè¡Ê¤Û¤ó¤À ¤µ¤é¡Ë
2007Ç¯4·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é»ÒÌò¤È¤·¤ÆCM¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£»Ð¤Î¿¿ô¥¤äË¾·ë¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£2019Ç¯¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥É¡¦¥Î¡¼¥Ó¥¹½÷»Ò¤Ç¹ñºÝÂç²ñ½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
°úÍÑ¡§¡ÖËÜÅÄ¼ÓÍè¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@sarahonda_mg¡Ë