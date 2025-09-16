『平成みたいだ』――学ラン5人組が届ける“懐かしくて新しい”青春ショートドラマ
学ランを着崩したヤンキー風の男子たち。前を開けた制服に、どこかチャラさの漂う髪型とお調子者な空気感。そんな5人組が声をそろえて放つ言葉は――「平成みたいだ」。
【動画】ドラマキャストは山手線の駅名からきている！学ラン5人組の意気込みコメント
WOWOWとstudio15株式会社が共同プロジェクトとして展開する縦型ショートドラマ『平成みたいだ』。舞台となるのは、ヤンキーだけど憎めない生徒たちが集う和流津学園、通称“ワル学”。ここで繰り広げられる物語は、平成の空気を切り取ったかのような青春ドラマだ。
出演するのは、渋谷律役（ななし。と申します ）、目黒空役（光島叶倭）、神田樹役（植村颯太）、上野日向役（ゆーひ）、そして馬場武役（久保軒松）。全員が“平成生まれ”の世代でありながら、令和の視点で平成のカルチャーを再現している。
今、平成のカルチャーが“平成レトロ”として注目を集める中、『平成みたいだ』はその懐かしさと新鮮さを掛け合わせた世界観で支持を広げている。7月18日のアカウント開設からわずか1ヶ月でフォロワー1.5万人を突破するなど、その勢いは加速中だ。
「平成ブームを5人で盛り上げたい」「平成が詰まったドラマを作る」「平成でバズらせる！」「歴史と文化をしっかり伝える」「平成のドラマが青春の先生だった」――そう語るワル学の5人。彼らの熱い思いが詰まった『平成みたいだ』は、これからどんな進化を見せてくれるのか。令和の時代に甦る“平成”の行方から目が離せない。
