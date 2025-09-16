『ダンダダン』巨大大仏ロボットで宇宙怪獣と激突 第24話あらすじ＆場面カット公開
TBSほかにて放送中のテレビアニメ『ダンダダン』第2期（毎週木曜 深0：26 ※18日は深1：34〜）の第24話「激突！ 宇宙怪獣対巨大ロボ！」あらすじ＆先行場面カットが16日、公開された。
【場面カット】一方…頭を抱えるオカルンと呆然とするジジ
本作は、「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載中の人気漫画が原作で、霊媒師の家系に生まれた女子高生・モモ（綾瀬桃）と、同級生でオカルトマニアのオカルン（高倉健）が、さまざまな怪奇現象と戦うオカルティック怪奇バトル＆青春物語が描かれている。
オカルトをテーマにした一風変わったバトルファンタジーが話題を呼び、累計発行部数は1000万部を突破し、テレビアニメ第1期が2024年10月〜12月にかけて放送された。
第24話では、モモの家を作っているナノスキンを使い、巨大大仏ロボットを作り宇宙怪獣と戦うモモたち。金太が操縦、モモの超能力とアイラの髪の毛の能力を駆使して、形勢逆転を図る。その頃、大仏ロボットから排出されてしまっていたオカルンとジジは、田んぼに着陸していた…。
