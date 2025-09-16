西野カナ、活動再開後初のアリーナツアー追加公演を映像化 “ダブルハートちゃん”想起させるジャケも
西野カナが、全国アリーナツアーの追加公演を収録した映像作品『Kana Nishino Fall In Love With You Again Tour 2025』を、11月19日に発売することが決定した。
【画像】2つのハートをデザイン『Kana Nishino Fall In Love With You Again Tour 2025』完全生産限定盤ジャケット
同作に収められるのは、今年4月から6月にかけて開催された全国アリーナツアー『Fall In Love With You Again Tour 2025』の追加公演より、埼玉・さいたまスーパーアリーナでのステージ。活動再開後初となり、2018年以来、約7年ぶりとなったツアーは、6会場12公演でのべ13万人を動員し、大きな反響を呼んだ。
映像作品は、「会いたくて 会いたくて」「トリセツ」「Best Friend」などの代表曲をはじめ、追加公演でサプライズ披露された最新曲「マジカルスターシャインメイクアップ☆」まで、アンコールを含む全26曲を完全収録。仕様は、完全生産限定盤および通常盤初回仕様限定盤の2種で、それぞれBlu-rayとDVDの計4形態で展開される。
通常盤初回仕様限定盤には、カードサイズステッカーとスマートフォンで本編を楽しめるプレイパスが封入される。
完全生産限定盤には、ツアーの舞台裏に迫る30分超のメイキング映像をはじめ、ライブ写真25枚のフォトカード、自立式のフォトスタンドにもなるフォトカードケース、アクリルキーホルダー、さらに本編のみ視聴可能なプレイパスが付属する豪華仕様となる。
あわせて、完全生産限定盤のジャケット写真も公開。ツアーグッズとして展開されたキャラクター“ダブルハートちゃん”を想起させる、2つのハートが象徴的にデザインされている。
