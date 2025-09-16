乃木坂46久保史緒里（24）が16日、自身の公式ブログで、グループからの卒業を発表した。

11月26日、27日に横浜アリーナで行われる卒業コンサートをもって乃木坂46としての活動を終了するという。

X（旧ツイッター）では「久保ちゃん」「#久保史緒里」「久保さん」などの関連ワードがトレンド入りした。「久保ちゃん遂にか、、、ブログ、涙なしでは見られないな」「彩ちゃんを可愛がり、先輩として立派な後ろ姿で引っ張って、久保史緒里という乃木坂46の偉大なお手本になってくれてありがとう」「久保ちゃん、、、寂しいよ、、、」「久保ちゃんの言葉、綺麗すぎて」「この日が来てしまった… 久保ちゃんを推してから9年 久保ちゃんは自分にとって憧れの存在。9年間乃木坂46にいてくれてありがとう！ 久保ちゃんが卒業してもずっと推し続けます！」などと書き込まれていた。

久保は16年9月、乃木坂46の3期生オーディションに合格。23年3月の「人は夢を二度見る」では現在は卒業した山下美月（26）とダブルセンターで、表題曲初センターを務めた。

宮城県出身で小3から中3まで楽天のジュニアチアガールを経験し、同球団のファンを公言。ニッポン放送「乃木坂46のオールナイトニッポン」（水曜深夜1時）のパーソナリティーも務めており、今年1月には横浜アリーナで同ラジオの初イベントを開催するなど、最前線で活躍を続ける中心メンバーの1人だ。