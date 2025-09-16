ぼる塾・田辺智加【セブンイレブン】「超ハマってる」お惣菜を紹介
ぼる塾・田辺智加さんが、個人のYouTubeチャンネルに『【セブン-イレブンの超ハマってる商品】セブンのおススメ食べながらわたしのとんでもない現実などを話すよ！【この一年でこんなことになるなんて】』という動画をアップ。田辺さんが、セブン-イレブンで購入した、どハマり中のお惣菜を紹介してくれました。
田辺さんが、自宅での夕飯だとして、「これ超ハマってる」と披露してくれた商品がこちら！
◼︎長芋醤油仕立て
セブン-イレブン / 長芋醤油仕立て わさび付 税込278円（公式サイトへ）
かつお節、宗田節、さば節、昆布の旨味が入った醤油仕立ての長芋漬。
お好みで、別添えのわさびをつけてピリッと楽しむのも良さそうです。
◼︎メンバー・きりやはるかさんもお気に入り！
田辺さんは、「確かはるちゃんもハマってて」と、ぼる塾メンバーのきりやはるかさんもお気に入りだと紹介。
そして、「うん、美味しい」と、サクサクと長芋の小気味よい音を立てながら味わっていました。
さっぱり食べられる副菜なので、あともう1品のメニューとしてしてピッタリなこちらの商品。田辺さんもこの日、こちらとセブン-イレブンのお蕎麦をセットで召し上がっていましたよ♪
