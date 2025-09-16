X（旧Twitter）で話題になっているのは、独特すぎる技で挑発するわんこの姿。可愛すぎる一部始終は記事執筆時点で82万5000回を超えて表示されており、「想像の5倍誘ってて草」「見事なおちりｗ」「魅惑すぎる」などのコメントの他、3万9000件のいいねが寄せられることとなりました。

Xアカウント「@harahetta___z」の投稿主さんは、柴犬『あずき』ちゃん、チワワ『いくら』ちゃんという2匹のわんこと暮らしています。この日は、緊張感漂う2匹の様子を紹介しました。2匹は、なにやらケンカをしていたとのこと。

しかし、その光景はなんだか変。クッションに乗って威嚇中のいくらちゃんの視線の先には、お尻を向けて唸っているあずきちゃんがいたのです。プリプリの可愛いお尻を見せつけては、ドヤ顔で「ワン！」と吠えるあずきちゃん。一生懸命威嚇しているようですが、まんまるのお尻と見事な巻尾が、緊張感を必要以上に和らげてしまっています…！

あまりのしつこさに反撃開始

しばらくあずきちゃんのお尻を黙って見つめていたいくらちゃんでしたが、右、左と何度も振り返ってメンチを切るあずきちゃんに、とうとう堪忍袋の緒が切れてしまったようです。

いくらちゃんは、すごい勢いで立ち上がり、あずきちゃんのお尻にフェイントを仕掛けたのでした。慌ててお尻を引っ込めるあずきちゃん。投稿主さんによると、あずきちゃんはお尻を見せれば全て解決すると思ってる節があるそうです。

お尻攻撃は完敗…

しかし、いくらちゃんにはお尻の魅力は伝わらなかった模様。イライラした様子であずきちゃんに飛び掛かり、ワンプロが始まったといいます。

お尻が決め技のあずきちゃんに対して、いくらちゃんの強みは素早さなのかもしれません。連続で強烈なアタックをお見舞いされて、あずきちゃんも思わずタジタジ。

いくらちゃんにはまったく効かなかったあずきちゃんのお尻ですが、見ている方は思わずメロメロになってしまいそうですね♡

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「確実に自分のお尻の魅力を知ってますね」「もったりとした重みのある尻尾がたまらん」「この尻には抗えない…！」などさまざまなコメントが寄せられました。

Xアカウント「@harahetta___z」には、あずきちゃん＆いくらちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

