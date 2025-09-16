¤¤¤Þ¤À¤ËÂ³¤¯¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥ÞÂàÃÄ¤ÎÍ¾ÇÈ¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹ºß½»¼±¼Ô¤Ï¡ÖÀâÌÀÉÔ²ÄÇ½¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇÏ¼¯¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈPSG¤òÄËÎõ¤ËÈãÈ½
¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤«¤é¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤Ï¡¢14Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤ËÀèÈ¯¤·¡¢61Ê¬¤Ë¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥à¥Ù¥¦¥â¤Î¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ò±¦¼ê°ìËÜ¤ÇÃÆ¤¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤òÈäÏª¡£3-0¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
ÄÉ²Ã¥Ü¡¼¥Ê¥¹¹þ¤ß¤ÇÁí³Û3000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó52²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤¦µðÈñ¤Ë¸«¹ç¤¦¤À¤±¤Î¼ÂÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁá¤¯¤â¾ÚÌÀ¤·¤¿¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤À¤¬¡¢¤³¤Î³èÌö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈà¤òÊü½Ð¤·¤¿¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¼óÇ¾¿Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÆâ¤ÇºÆ¤Óµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖPSG¤Î´´Éô¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ê¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¡¢¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔÅö¤Ê°·¤¤¤ò¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤òËþÂ¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®¸ù¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¾ÝÄ§Åª¤ÊÁª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤ÏÀ¤³¦¤Ç¥Ù¥¹¥È3¤ËÆþ¤ë¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤Ç¤â¼õ¾Þ¸õÊä¤Î¥È¥Ã¥×10¤Î°ì¿Í¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ê¤ó¤À¡×
PSG¼óÇ¾¿Ø¤Ï¡¢Â¸µ¤Îµ»½Ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤è¤ê¤â¿·²ÃÆþ¤Î¥ê¥å¥«¡¦¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¤ÎÊý¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¤òÀµ¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¡¢¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò剝Ã¥¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥°¥é¥à»á¤Ï¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤âµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤·¤â¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤ÎÂ¸µ¤Îµ»½Ñ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤¬Èà¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£¤À¤«¤é¤½¤Î¼çÄ¥¤Ï¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»ä¤ÏÈà¤é¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤ËÀâÌÀÉÔ²ÄÇ½¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇÏ¼¯¤²¤Æ¤¤¤ë¡×
À¤³¦¶þ»Ø¤Î¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÂàÃÄ·à¤ÎÍ¾ÇÈ¤Ï¡¢ÅöÊ¬¤Î´ÖÂ³¤¤½¤¦¤À¡£